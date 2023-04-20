Defne Samyeli sessizliğini bozdu. Kızı Derin Talu sevgilisinden şiddet görmüştü

Defne Samyeli, kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği iddialarını doğruladı.

Defne Samyeli sessizliğini bozdu. Kızı Derin Talu sevgilisinden şiddet görmüştü

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Defne Samyeli, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Şarkıcı, 19 yaşındaki kızı Derin Talu'nun sevgilisi Emircan Şahin tarafından darp edildiği haberleri hakkında ilk kez konuştu.

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Samyeli, "Evet, çıkan haberler doğru. Kızım darp edildi" dedi.

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Daha fazla soru sorulmasını istemeyen şarkıcı, "Bu konuyla alakalı kesinlikle konuşmak istemiyorum. 'Haberler doğru' diyeyim, yeterli" şeklinde konuştu.

Samyeli, yeni çıkardığı 'Kimse Sen Değil Ki' eseri için ise, "Geri dönüşler çok iyi. Memnunum, her şey güzel" dedi.

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