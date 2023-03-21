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11 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 6 gün önce Cırcıp Dere’sine düşen 11 yaşındaki Fatma Sezer’den acı haber geldi. Talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 20:18
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Dereye düşen 11 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi

11 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni bulundu
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(İHA) Kızıltepe'nin kırsal Çatalca Mahallesi'nde Cırcıp Deresi'nin kenarında oyun oynayan 11 yaşındaki Fatma Sezer, suya düşen kardeşini kurtarmak isterken akıntıya kapıldı.

Sel sularının da şiddetini arttırdığı akıntı Fatma'yı sürüklerken kardeşi ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve jandarma ekipleri ile Diyarbakır Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekibinden dalgıçlar sevk edildi. Ekiplerin 6 gündür devam eden arama çalışmaları bugün sonuç verdi.

Fatma'nın cansız bedeni düştüğü yerden 7 kilometre ileride bulundu.

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