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Dert küpü olan süt üreticileri böyle isyan etti: AKP ilk turda gitmeli

İYİ Parti İstanbul Kurucularından Ahmet Erdemli, Nevşehir'de çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 12:38
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Dert küpü olan süt üreticileri böyle isyan etti: AKP ilk turda gitmeli. "Devlet var da yönetenler yok"

Dert küpü olan süt üreticileri böyle isyan etti: AKP ilk turda gitmeli
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İYİ Parti İstanbul Kurucularından Ahmet Erdemli, Nevşehir'in Gülşehir ilçesine giderek bölgedeki çiftlikleri ziyaret etti, çiftçilerin sorunlarını dinledi. Yem, saman fiyatlarından ve artan giderlerden muzdarip çiftçi, derdini İYİ Partili Erdemli'ye anlattı.

''ZENGİNLER ALIŞMIŞ SIRTIMIZDAN PARA KAZANMAYA''

Büyükbaş hayvancılıkla ilgilenen bir çiftçi Erdemli'ye kendi durumunu anlattı. Kendilerini çok çalıştırdıklarını vurgulayan çiftçi, ''Affedersiniz, 'siz bizim eşeğimizsiniz, çalışacaksınız' demek istiyorlar. Zenginler alışmışlar bizim sırtımızdan para kazanmaya. Onlar kazanıyor, biz değil. Saman olmuş dünyanın parası, resmen insanın kendisi yiyesi geliyor... İnanın, yem parasını ödeyebilmek için kendimiz süt içmiyoruz'' sözlerini kullandı.

Devletin her zaman var olduğunu ancak yönetimin olmadığını belirten çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ülkede bir plansızlık var. Herkes almış başını gidiyor artık. Zamanında ben de AK Parti'ye oy vermiştim, ama bundan sonra kesinlikle vermeyeceğim''

''MİLLİYETÇİLİK ÜRETİMLE BAŞLAR''

İYİ Partili Erdemli'nin yanına uğradığı bir başka çiftçi ise, ülkenin ithalat oranlarına dikkat çekti. Tepkili vatandaş, ''Milliyetçilik üretimle başlar. En iyi milliyetçi işini en iyi yapandır. Ben de döviz almasını bilirdim. Dolara, euroya yatırsaydım ben de 3 katı, 5 katı kazanırdım. Ancak ben bunu milliyetçi kişiliğime yakıştıramam, yapmam. Ben paramı, varlığımı hayvancılığa yatırdım, üretime yatırdım. Bunu, milli ekonomiye katkı sağlamak amacıyla yatırdım'' ifadelerini kullandı.

''KÖYLÜMÜZ ÇOK ZOR DURUMDA''

Yaptığı çiftçi ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan İYİ Partili Erdemli ise, işin zor bir boyuta doğru gittiğini belirterek, iktidarın ilk turda gitmesi gerektiğini vurguladı.

İYİ Partili Erdemli, şu sözleri kullandı:

''Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde çiftliklerde yaptığımız ziyaretlerde devletin süt litre fiyatına 2.5 TL devlet desteği yapması gerektiğini tespit ettik. Süt üreticisi, 'yem parasını ödeyebilmek için kendimiz süt içmiyoruz' diyor.  Süt üretimi yaptığımız araştırmalara göre, Nevşehir'de %15 azaldı. Süt tozu ihracatının kısıtlanmasının sebebi ise iç piyasanın ihtiyacı.

Danalar 3 aylıkken satılıyor, üretici de maalesef danayı besleyemiyor. İneklerin normalde 5. doğumdan sonra kesilmesi gerekirken 1. doğumdan sonra kesilen yüzlerce inek var. Kesimhanelerde kesimi mümkün olmayan hayvanlara sahte raporlar alınıp kesim yapılıyor.

Anadolu'da köylümüz gerçekten çok zor durumda. Kömür tonu 7/8 bin TL ve 3.500 TL maaş alan birçok emeklimiz var. İşler, içinden çıkılması zor bir boyuta doğru gidiyor. İktidar ilk turda gitmeli ve artık aydınlık günlere doğru koşar adımlarla ilerlemeliyiz''

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