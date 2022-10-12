Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz

Türkiye'de yüksek enflasyon tüm tüketim kategorileri etkilemeye devam ediyor.

Çiğ süt fiyatlarına gelen zamlar süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının da artmasına sebep oldu.

Vatandaşlar kahvaltı yapmanın da lüks olduğunu söyleyerek yapılan zamlara isyan etti. Özellikle de sofranın temel ürünü peynir fiyatlarının artması vatandaşları çok üzdü.

Neredeyse tüm fiyatlardaki artış vatandaşın mutfağını dolayısıyla da kahvaltı sofralarını da etkiledi.

İnsanların özellikle hafta sonu izninde sohbetleriyle keyif verdiği kahvaltı sofraları için vatandaşlar artık bu durumun lüks olduğunun altını çizdi.

BİR AİLENİN HAFTALIK KAHVALTI MASRAFI 500 LİRAYI AŞTI

Ardı arkası kesilmeden gelen zamlardan sonra peynirin kilo fiyatının en az 120 lira olduğu öğrenildi.

Kaşar peynirinde fiyatlar 140 lirayı bulurken en ucuz zeytinin ise 40 lira olduğu ifade edildi.

Show haberde yapılan hesaba göre, 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kahvaltı masrafı 550 lirayı buldu.