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Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz

Süt fiyatlarına yapılan zamlardan sonra kahvaltı yapmak lüks oldu. Yapılan araştırmalarda 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kahvaltı masrafı 550 lirayı buldu.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 12:54
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Süt ve süt ürünlerine yapılan zamlardan sonra kahvaltı yapmak lüks hale geldi

Son zamların ardından bir gıda ürünü daha lüks sınıfına girdi. Sıkı tutunun uçuyoruz
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Türkiye'de yüksek enflasyon tüm tüketim kategorileri etkilemeye devam ediyor.

Çiğ süt fiyatlarına gelen zamlar süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının da artmasına sebep oldu.

Vatandaşlar kahvaltı yapmanın da lüks olduğunu söyleyerek yapılan zamlara isyan etti. Özellikle de sofranın temel ürünü peynir fiyatlarının artması vatandaşları çok üzdü.

Neredeyse tüm fiyatlardaki artış vatandaşın mutfağını dolayısıyla da kahvaltı sofralarını da etkiledi.

İnsanların özellikle hafta sonu izninde sohbetleriyle keyif verdiği kahvaltı sofraları için vatandaşlar artık bu durumun lüks olduğunun altını çizdi.

BİR AİLENİN HAFTALIK KAHVALTI MASRAFI 500 LİRAYI AŞTI

Ardı arkası kesilmeden gelen zamlardan sonra peynirin kilo fiyatının en az 120 lira olduğu öğrenildi.

Kaşar peynirinde fiyatlar 140 lirayı bulurken en ucuz zeytinin ise 40 lira olduğu ifade edildi.

Show haberde yapılan hesaba göre, 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık kahvaltı masrafı 550 lirayı buldu.

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Halkı düşünen bir iktidar olsa böyle olmazdı, sadece zengini düşünen bir yönetim
12.10.2022 13:31
Yumurta peynir süt süper lüks kahvaltılık olmuş.Sucuk pastırma vs... zaten yanına yaklaşılmıyordu.  
 
FARUK
12.10.2022 13:30
kaşar peynirinin tereyağın tadını unuttuk  
 
Abbas
12.10.2022 13:28
İşte yaparsa akp yapar deniyordu, işte yaptı, ne o beğenmediniz mi? Bu sefer Kılıçdaroğlu’nu dene? Ne o size uymaz mı? Akp ver biraz daha sürün !!  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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