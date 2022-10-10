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Bütçesi bakanlıkları geçen Diyanet'e AKP'li belediyeden dev tesis

Bütçesiyle aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kullanması amacıyla tesis inşa eden AKP’li belediyelere bir yenisinin daha eklendiği ortaya çıktı. AKP’li Melikgazi Belediyesi’nin milyonlarca lira harcayarak Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi inşa edilecek.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:26
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Dev bütçeli Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan dev tesis. AKP’li Melikgazi Belediyesi’nin milyonlarca lira harcayarak Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi inşa edilecek

Bütçesi bakanlıkları geçen Diyanet'e AKP'li belediyeden dev tesis
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Bütçesiyle aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kullanması amacıyla tesis inşa eden AKP’li belediyelere bir yenisinin daha eklendiği ortaya çıktı. AKP’li Melikgazi Belediyesi’nin milyonlarca lira harcayarak Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi inşa edilecek.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Melikgazi Belediyesi, Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi için 5 Eylül’de ihale açtı. İhale kapsamında, Melikgazi Bahçelievler Mahallesi’ne 400 metrekare büyüklüğe sahip merkez inşa ettirileceği bildirildi. İdare, merkezin inşaatı için 3 milyon 625 bin 850 TL yaklaşık maliyet öngördü.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye verilen en yüksek teklif, 4 milyon 444 bin 444 TL oldu. En düşük teklif ise 3 milyon 98 bin 850 TL olarak kaydedildi. İdare, ihaledeki en düşük teklifin sahibi olan Mustafa Tay isimli yüklenici ile 29 Eylül’de sözleşme imzaladı. Melikgazi Bahçelievler Mahallesi’ne inşa ettirilecek Diyanet Eğitim ve Kültür Merkezi’nin kapsayacağı alan 400 metrekare ile ifade edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı için tesis inşa eden tek belediye Melikgazi Belediyesi olmadı.

Diyanet’in kullanımı için yerel yönetimlerce inşa ettirilen tesislerden bazıları ve maliyetleri şöyle sıralandı:

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında Başiskele ilçesinde 12,4 dönüm alanda Dini Yüksek İhtisas Merkezi inşa etmeye başladı.

AKP’li eski Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ile eski AKP Altındağ İlçe Başkanı İdris Atalay’ın kurucusu olduğu İnsan Vakfı için Tiryaki, belediyenin kasasından 14 milyon TL değerinde öğrenci yurdu, dükkân ve sosyokültürel tesis inşa ettirdi. Bu yurt, Veysel Tiryaki’nin Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti üyesi olduktan sonra TDV’ye yaklaşık 90 bin TL’ye kiralandı.

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Boşnak
10.10.2022 14:24
Dini sömüren tek parti AKP kimse sormaz camii yapıyorlar her yere yaa neden yapıyorsun dersen kafirsin derler ama para aklamak için ideal peki neden hiç cemaati olmayan yerlerde camii var düşündünüzm  
 
Abbas
10.10.2022 13:20
Ne denir insanlar aç bunlar gereksiz beton işleri ile uğraşıyor, Allah öbür dünyada buralar tahsis edilir? Ya başka yer tahsis edilirse ?!  
 
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