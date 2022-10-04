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Diyanet faizin adını değiştirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2021 mali tablosunda ‘faiz geliri’ ifadesini değiştirerek ‘diğer gelirler’ ifadesini kullandı. 2021 yılına ait ‘diğer gelirler’ 58 milyon 17 bin lirayı buldu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 08:30
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Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılı mali tablosunda faiz gelirleri ifadesi yerine diğer gelirler ifadesini kullandı

Diyanet faizin adını değiştirdi
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Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda alınan faiz gelirleriyle tartışma konusu haline gelmişti. Diyanet'te yeni bir faiz konusu daha ortaya çıktı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Sayıştay denetçileri 2019'da 2 milyon 197 bin 374 TL faiz geliri edildiğini raporlarken Diyanet, 2021 mali tablosunda ‘faiz gelirleri’ bölümünün adını değiştirdi. Diyanet ‘faiz geliri’ yazmak yerine ‘diğer gelirler' ifadesini kullandı.

Diyanet'in 2021 yılına ait ‘diğer gelirleri' 58 milyon 17 bin 792 TL’yi buldu. “Faizin adı ‘diğer gelir' olmuş” diyen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Diyanet geçtiğimiz yıllarda aldığı faizle gündeme gelmişti. İki senedir faaliyet tablosunda ne hikmetse ‘diğer gelirler' diye bir kalem açılmış ve faiz geliri kalemi çıkarılmış. Diğer gelir miktarı 58 milyon lirayı aşıyor. Şimdi bu miktar faiz geliri değilse, ne geliri açıklasınlar.

Vatandaşı faize karşı uyaran Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2015-2019 yılları arasındaki faiz geliri 7 milyon 432 bin TL olarak kayıtlara geçti. Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce faiz gelirinin elde edilmesiyle ilgili şu açıklamaları kullandı:

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın faiz geliri, personele ödenen paraların (aile yardımı, harcırah, ek ders vs.) kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle Hazine'ye ödenmiştir. Başkanlığımızın bir işletme gibi gelirlerinden faiz elde ettiği ve kullandığı gibi bir durum söz konusu değildir. Personelden yapılan bu istirdat (geri alma, tahsil) faizi Hazine'ye îrat kaydedilmektedir.

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