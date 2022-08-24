24 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Diyanet’ten müftülere seçim talimatı: 9 ay kaldı herkes sahada çalışsın

Diyanet’ten müftülere seçim talimatı: 9 ay kaldı herkes sahada çalışsın

AKP iktidarının kaybettiği muhafazakar seçmeni yeniden kazanmak için Diyanet kozunu sahaya sürmeye hazırlandığı iddia edildi. Diyanet İşleri Başkanlığının müftülerle yaptığı rutin toplantıda müftülere, “Seçime dokuz ay kaldı. Herkes sahaya insin, çalışma yapsın. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin.” talimatı verildiği öne sürüldü. Kendisini Şeyhülislam sanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın aynı toplantıda, “Büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz.” sözlerini kullandığı iddia edildi.

Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 09:50
Son Güncelleme: 24 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:11
Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığından müftülere seçim talimatı: 9 ay kaldı herkes sahada çalışsın

Diyanet’ten müftülere seçim talimatı: 9 ay kaldı herkes sahada çalışsın
+
Aa
-

Diyanet İşleri Başkanlığı, genellikle altı aylık aralıklarla il müftüleri toplantısı düzenliyor. Bu kapsamda, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı ise Haziran 2022’de yapıldı. Son toplantının üzerinden iki ay geçmişken, il müftüleri, geçtiğimiz hafta Ankara’ya çağrıldı. “Gündemsiz” ve “acele” şekilde 15 Ağustos’ta yapılan ve bir gün süren toplantıda, önceki toplantılardan farklı olarak basına açık bölüm ve toplantı sonuç bildirgesi yer almadı. Basına da bilgi geçilmeyen toplantıya ilişkin, “Konuşulanlardan biri dahi sızarsa hepiniz sorumlusunuz.” denildiği öğrenildi.

ALİ ERBAŞ: ”BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİK, SEÇİMDE KAYBEDEMEYİZ”

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, toplantının ana gündemini yaklaşan seçimler oluşturdu. “Seçim öncesi dikkatli olunması” yönünde telkinlerde bulunulduğu kaydedilen toplantıda, iddiaya göre müftülere, “Seçime dokuz ay kaldı. Herkes sahaya insin, çalışma yapsın. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin.” talimatı verildi. Başkan Ali Erbaş’ın da “Büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz.” dediği kaydedildi. Söz konusu siyasi mesajların ise bazı müftüler arasında, “Bizi seçim çalışması için mi çağırdılar? Seçim propagandası mı yapacağız?” rahatsızlığına neden olduğu öğrenildi.

MÜFTÜLERDEN ERBAŞ'A MAAŞ PROMOSYONU SİTEMİ

Erbaş’ın ısrarı sonucu iptal edilen, 16 bin liraya kadar ulaşan maaş promosyon anlaşmaları da toplantıda gündeme geldi. Erbaş’ın, “2 bin 880 liraya sonuçlanan ilk ihalenin yürürlüğe konulmasını” istediği belirtilirken müftülerin ise “2 bin 880 lira helal, 16 bin lira haram mı? Bu ısrar neden?” siteminde bulunduğu iddia edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Turan Yaşar Em.Öğrt.Ordu
24.08.2022 16:46
Bütün dini merasimlerde hocalar bu görevi "Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin cümlesiyle yerine getiriyor!  
 
İmam i
24.08.2022 16:16
Eğer bir tane imam göreyim siyaset yapan hiç acımam siyaset yapacak adam milletin parasını yemez  
 
Kasım
24.08.2022 16:06
Allah sizi ıslah etmesin inşaallah.  
 
TÜM YORUMLAR (69)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
1
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
2
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
3
﻿Kulislerde Fatih Portakal bombası. Fatih Portakal'ın ekrana döneceği kulisi haber yapıldı
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
4
﻿Canlı yayında flaş sözler. Temel Karamollaoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bomba açıklama
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
5
﻿Flaş... Flaş... Fatih Portakal'dan transfer açıklaması
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
6
﻿MHP'de Oktay Vural depremi. Cumhur İttifakı’nı eleştirmişti. Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
7
﻿Dolarda 23 Eylül'de ne olacağını açıkladı
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Manisa'da 7 araçlı zincirleme kaza: 5 yaralı  
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Kocaeli'nde inanılmaz dolandırıcılık: 8 gözaltı
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Sıcaktan deliye dönen fil bakıcısını öldürdü
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Ankara'da kaçakçılık operasyonu. 31 zanlı yakalandı
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Muğla Datça Belediyesi personel alacak
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Kastamonu'nun kestane balı coğrafi işaretle tescillendi
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Denizli Tavbel Çevre Temizlik işçi alacak
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Yenidoğan bebek bakımı nasıl yapılır?
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Bekir Ağırdır: İmamoğlu ve Yavaş artık denklemde yok
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
﻿Jesus'tan Fenerbahçe taraftarını tedirgin eden açıklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.