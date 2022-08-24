Diyanet’ten müftülere seçim talimatı: 9 ay kaldı herkes sahada çalışsın

Diyanet İşleri Başkanlığı, genellikle altı aylık aralıklarla il müftüleri toplantısı düzenliyor. Bu kapsamda, 41. İl Müftüleri İstişare Toplantısı ise Haziran 2022’de yapıldı. Son toplantının üzerinden iki ay geçmişken, il müftüleri, geçtiğimiz hafta Ankara’ya çağrıldı. “Gündemsiz” ve “acele” şekilde 15 Ağustos’ta yapılan ve bir gün süren toplantıda, önceki toplantılardan farklı olarak basına açık bölüm ve toplantı sonuç bildirgesi yer almadı. Basına da bilgi geçilmeyen toplantıya ilişkin, “Konuşulanlardan biri dahi sızarsa hepiniz sorumlusunuz.” denildiği öğrenildi.

ALİ ERBAŞ: ”BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİK, SEÇİMDE KAYBEDEMEYİZ”

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, toplantının ana gündemini yaklaşan seçimler oluşturdu. “Seçim öncesi dikkatli olunması” yönünde telkinlerde bulunulduğu kaydedilen toplantıda, iddiaya göre müftülere, “Seçime dokuz ay kaldı. Herkes sahaya insin, çalışma yapsın. Kazanırsak hep beraber kazanırız, kaybedersek hep beraber kaybederiz. Ev ev gezin.” talimatı verildi. Başkan Ali Erbaş’ın da “Büyük kazanımlar elde ettik. Bu kazanımları önümüzdeki seçimde kaybetmemeliyiz.” dediği kaydedildi. Söz konusu siyasi mesajların ise bazı müftüler arasında, “Bizi seçim çalışması için mi çağırdılar? Seçim propagandası mı yapacağız?” rahatsızlığına neden olduğu öğrenildi.

MÜFTÜLERDEN ERBAŞ'A MAAŞ PROMOSYONU SİTEMİ

Erbaş’ın ısrarı sonucu iptal edilen, 16 bin liraya kadar ulaşan maaş promosyon anlaşmaları da toplantıda gündeme geldi. Erbaş’ın, “2 bin 880 liraya sonuçlanan ilk ihalenin yürürlüğe konulmasını” istediği belirtilirken müftülerin ise “2 bin 880 lira helal, 16 bin lira haram mı? Bu ısrar neden?” siteminde bulunduğu iddia edildi.