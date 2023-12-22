Dev dalgalar koca gemiyi beşik gibi salladı. 400 kişi ecel terleri döktü

Norveç’ten İngiltere’ye 266 yolcu ve 131 mürettebatla hareket eden dev gemi Danimarka açıklarında fırtınaya yakalandı.

Kuzey Denizi’nde fırtınaya yakalanan gemi adeta beşik gibi sallanırken, çok kuvvetli esen rüzgar kaptan köşkünün camlarını kırdı. Camların kırılmasıyla birlikte dev dalgalar gemiden içeriye girince elektik sistemi bozuldu. Bunun üzerine navigasyon ve radar sistemi de arızalanınca geminin manevra kabiliyetinin ortadan kalktığı bildirildi.

Danimarka’nın batı kıyısına 100 km mesafede fırtınaya yakalanan gemi, elektrik sistemini bozarken ana motora herhangi bir zarar vermedi. Danimarkalı yetkililer geminin manuel olarak karaya yaklaştırılmaya ve yolcularla mürettebatın kurtarılmaya çalışıldığını belirtti.

Danimarkalı yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre yolcu ve mürettebatın durumunun da iyi olduğu bildirildi.

Danimarka Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi sözcüsü, "durumun kontrol altında" olduğunu ve geminin, seyir halinde olmasa da makine dairesinden manuel olarak yönlendirildiğini söyledi.

MS Maud gemisi dün Norveç'in Floroe limanından çıkış yapmıştı. Geminin bugün İngiltere'de Tilbury'ye yanaşması bekleniyordu.