Devlet Bahçeli'ye Ali Babacan zehir gibi sözlerle yüklendi

Partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık değerlendirme toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Devlet Bahçeli’ye sert çıktı. Vatandaşlardan sabır isteyen Erdoğan’ın dört yıldır yaptığı benzer konuşmaları yayınlayan Babacan, hükûmeti asgari ücrete yıl başından önce zam yapmaya çağırdı.

"Her sıkıştığında vatandaşımızın dini inançlarını istismar ediyor"

Babacan her konuşmasında vatandaşlara "sabır" çağrısında bulunan Erdoğan'a “Seçime kadar ‘Ya sabır’ diyoruz. Milletimize ‘Erdoğan’a biraz daha sabret, seçim günü irademizi ortaya koyalım ve yepyeni bir dönem başlasın’ diyoruz. Sabrın sonu DEVA olur inşallah. ‘Ya sabır’ çeke çeke sabır taşı çatladı.Her sıkıştığında vatandaşımızın dini inançlarını istismar ediyor. Sen önce şu Beytülmalın hesabını versene. Bir kilo peynir alandan KDV’yi alıp bir avuç faiz ve kur farkı ödediğin insanı şöyle düşün. Nerede hata yaptığını düşün, sonra sabır iste.” diye seslendi.

Babacan ‘Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Türkiye’nin şifasıdır’ diyen Bahçeli’ye de “Krizlerin ortağı hasetinden feryat etmiş. Uyduruk sistemin kendisine şifa olduğu belli. Ülkenin başına kayyum olarak atanmasını, cezaevindeki dostlarının afla çıkmasını sağladı.” dedi.

(Alaattin Çakıcı 15 Nisan 2020'de 31100 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ilgili yasa değişikliği kapsamında hükümlü bulunduğu Sincan L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edilmiş, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesi dikkat çekmişti)

Babacan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

‘Emekliler ekmek kuyruğunda bekliyorsa ‘sabır’ diyemezsiniz’

“17 yaşında genç, senelerce emek verip hayalindeki üniversiteyi kazandıktan sonra yurt çıkmadı diye, parasız kaldığı için okula kayıt yaptıramıyorsa ‘sabır’ diyemezsiniz. Emekliler, 50 kuruş daha ucuz diye saatlerce yağmur altında ekmek kuyruğunda bekliyorsa, ortaokul çocukları atölyelerde çalışmak zorunda kalıyorsa ‘sabır’ diyemezsiniz.”

‘Milletin dini duygularını kendi çıkarların için kullanamazsın’

“Bir öğretmen, ailesinin yanına gitmek için bilet alamıyorsa ‘sabır’ diyemezsiniz. AİHM tarafından ‘derhal serbest bırakın’ denen kişiler cezaevinde tutuluyorsa, Anayasa Mahkemesi Başkanı ’hukuk çığlığı’ atıyorsa, ‘sabır’ diyemezsiniz. Sabır da şükür de kültürümüzün gereğidir ama sen bu milletin dini duygularını kendi çıkarların için kullanamazsın.”

‘Anayasa değişikliği, tam bir Türkiye mutabakatı’

“Altı partinin tek bir anayasa değişikliği üzerinde mutabık kalması tam bir Türkiye mutabakatıdır. 84 maddeyi açıkladıktan sonra tek bir maddeyi ele alıp ciddi eleştiri getiren olmamıştır. Yanlışlar olur, düzeltiriz. Sapasağlam çalışmayı öneri olarak koyduk.”

‘Dünyadaki demokrasi mücadelesine ülkemizin adını şanla yazacağız’

“2023 seçimlerinin mevcut anayasayla, tek kişilik sistemle girdiğimiz son seçim olmasını temenni ediyorum. Dünyadaki demokrasi mücadelesine ülkemizin adını şanla yazacağız. Biz kazanacağız. Türkiye’de demokrasi kazanacak.”

‘Tam 72 başlık belirledik’

“Altı parti, seçimlerden sonra kurulacak hükûmetin programını seçimlerden çok önce hazırlıyoruz. Uzlaşmayla, mutabakatla götürüyoruz. Tam 72 başlık belirledik. Ekonomiden adalete, sağlıktan eğitime, dış politikadan gençlik ve spora kadar her alanda hükûmetin neler yapacağını bugünden hazırlıyoruz.”

Bahçeli’ye: “Kâra ortak ama zarar olursa ‘İçinde değildim’ diyecek”

“Sayın Bahçeli, kaç yıldır siyasetin içindesiniz. Bugüne kadar bu ülke için taş üstüne taş koydum diyebileceğiniz ne var? Söyleyin, öğrenelim. Hiçbir şey yok. 4,5 yıldır iktidarın ortağı değil misin? Niye bir tane bakan vermiyorsun? Kâra ortak ama zarar olursa ‘İçinde değildim’ diyecek. Hiçbir sorumluluk almıyor ama iktidar olma yetkisini sonuna kadar kullanıyor. Böyle bir kolaycılık içerisinde.”

‘Bu sistem çeteye, mafyaya şifa oldu’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye’nin arayıp bulduğu şifadır” sözlerine tepki gösteren Babacan şunları söyledi:

Krizlerin ortağı hasetinden feryat etmiş. Uyduruk sistemin kendisine şifa olduğu belli. Ülkenin başına kayyum olarak atanmasını, cezaevindeki dostlarının afla çıkmasını sağladı.Bu sistem, onun cezaevindeki dostlarının afla çıkmasını sağladı. Çeteye, mafyaya şifa oldu. Bahçeli’ye şifa kuşkusuz. 85 milyona dert veren, acı çektiren, yoksulluk getiren bu sistemi; sırf Devlet Bey’e iyi geldi diye koruyamayız. Bu sistem değişecek.

‘Yeni anayasanız nerede? Gözümüz yollarda kaldı’

“Sayın Bahçeli, elinizi tutan mı var? Yeni anayasanız senelerdir bitmeyen senfoniye döndü. Gerçekten ayıp. Her seçime yeni anayasa vaadiyle giriyorsunuz ama ortada tek bir maddelik hazırlık yok. Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli; sizin yeni anayasanız nerede? Gözlerimiz yollarda kaldı. Yok…”

Babacan’dan Erdoğan’a ‘çok partili demokrasi’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün (30 Kasım) partisinin il başkanları toplantısındaki “Çok partili demokraside bunları yaşadık” sözlerine yanıt veren Babacan şöyle konuştu:

“‘Lapsus’ diyorlar ya hani... Bakın işte Sayın Erdoğan yoruldu. Erdoğan yorgunluğunun bir sonucunda bir büyük gaf daha yaptı. Çok partili demokrasiyle kavga ediyor. Tek partili sistemi yüceltiyor.”

‘Bahçeli’yi, Perinçek’i fasulyeden sayıyor’

“Belli ki tek başına at koşturmak istiyor. Bahçeli’yi, Perinçek’i falan da fasulyeden sayıyor. Zihninin arkasında o da var.”

‘Hedef 2023’ü tutturamayınca hedef 1946 öncesi oldu’

“Durum anlaşıldı: Erdoğan ‘hedef 2023’ü tutturamayınca hedef döndü 1946 öncesi oldu. Yeniden tek partili sistem oldu. Allah akıl fikir versin.”

‘Kendisine de gönderdim bir set’

“Hani Erdoğan ‘Türkiye için plan program ortaya koyun, canımızı yiyin’ diyor ya. Canları falan kalmaz ortada. Eylem planlarımızı ortaya koyduk, koyuyoruz. Kendisine de gönderdim bir set. Haydi siz de koyun ortaya bir şeyler.”

‘Kimse çıkıp ‘Türkiye’de adil yargılama var’ diyemiyor’

“El alem, firari sanıkları Türkiye’ye iade etmiyor. En son Bulgaristan’ı gördük. Gerekçeler hazır: ‘Türkiye’de adil yargılama yok’ deyip çıkıveriyorlar. Hükûmetten kimse de çıkıp ‘Hayır efendim, Türkiye’de adil yargılama var’ diyemiyor. Çünkü bu ülkenin kendi Anayasa Mahkemesi durmadan ‘Adil yargılama hakkı ihlal ediliyor’ diyor.”

‘Emek kaybetmiş, sermaye kazanmış’

TÜİK’in yayınladığı millî gelirden alınan pay istatistiklerini gösteren Babacan şöyle devam etti:

“Sermayenin aldığı pay son iki yılda yüzde 43’ten yüzde 54’e çıkmış. İş gücünün aldığı pay yüzde 37’den yüzde 25’e düşmüş. Cumhuriyet tarihinin en yüksek faizini öderseniz, Kur Korumalı Mevduatı gündeme getirirseniz, sadece faize ve kur farkına 650 milyar lira öderseniz tablo bu. Sayın Erdoğan şunu açıklasın. Fakirleşmenin en önemli kanıtıdır. Alın teri, bilek gücü, emek kaybetmiş; sermaye kazanmış. Partili, taraflı cumhurbaşkanlığı sisteminin bilançosu bu.”

Asgari ücret çağrısı: ‘Yıl başını beklemeye gerek yok, yarın artırın’

“Sayın Erdoğan, asgari ücreti artırmak için yıl başını falan beklemeye gerek yok. Zaten 1 Temmuz’da ara zam verdiniz. Niye bekliyorsunuz? Enflasyonu patlattınız. Madem şartlar oluşmuş, yıl başını beklemeye gerek yok. Yarın ayın 1’i. Hemen toplanın, karar verin, artırın. Neden bir ay daha vatandaşların yükünü artırıyorsunuz? Sırf ‘seçime yakın olsun da seçimi kazanayım’ diye uzatıyorsanız, hayal kuruyorsunuz. Siz o artışı yapmak zorundasınız ama vatandaş bu yoksulluğun sebebi olan sizi seçmek zorunda değil. Artışı yapan sizsiniz de enflasyonu patlatan başka birisi mi?”

Babacan’dan iş dünyasına çağrı: ‘Türkiye’den vazgeçmeyin’

“Yatırım yapmak konusunda endişeli olan iş insanlarına sesleniyorum: Türkiye’den vazgeçmeyin. Biz buradayız. Bu ülke 85 milyonuyla, Avrupa’nın en genç nüfusuyla, Avrupa’nın en geniş tarım arazileriyle, çalışkan ve metanetli milletiyle burada. Bu ülke, tek kişiden ve onun etrafında kümelenmiş çıkar gruplarından ibaret değil. Bu karanlık tünelin ucundaki ışığı görüyoruz.”

‘İktidar olacağımız görünsün, yatırımlar başlayacak’

“Hele bir iktidar olacağımız görünsün, memlekete akın akın yatırımlar başlayacak. Daha önce nasıl iki ekonomik kriz çözdüysek, bu krizi de biz çözeceğiz. DEVA’lı yıllarda, özgür ve zengin bir Türkiye göreceksiniz. Adil bir Türkiye göreceksiniz. Şu kriz havasını 6 ayda dağıtacağız.”