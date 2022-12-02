2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ali Babacan iş dünyasına seslendi: Türkiye'den vazgeçmeyin

Ali Babacan iş dünyasına seslendi: Türkiye'den vazgeçmeyin

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Yatırım yapmak konusunda endişeli olan iş insanlarımıza seslenmek istiyorum; Türkiye’den vazgeçmeyin. Biz buradayız. Sonuna kadar buradayız.” dedi.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 19:45
Takip Et

Ali Babacan: Bu karanlık tünelin ucundaki ışığı artık hep beraber görüyoruz

Ali Babacan iş dünyasına seslendi: Türkiye'den vazgeçmeyin
+
Aa
-

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, iş dünyasına yatırımdan vazgeçememe çağrısı yaptı. Babacan, sosyal medya hesabında, “Çağrım iş dünyasına: Türkiye’den vazgeçmeyin” notuyla bir video paylaştı. Babacan, videoda şunları söyledi:

“Şöyle bir iktidar olacağımız görülsün, memlekete inanın yatırımlar başlayacak akın akın. Şu kriz havasını da 6 ayda dağıtacağız. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Yatırım yapmak konusunda endişeli olan iş insanlarımıza seslenmek istiyorum; Türkiye’den vazgeçmeyin. Biz buradayız. Sonuna kadar buradayız. Bu ülke için çalışacağız. Biz burada olduktan sonra bu ülkenin umutsuzluğa kapılmasının hiçbir gerekçesi yok. Bu ülke 85 milyonuyla, Avrupa’nın en geniş nüfusuyla, Avrupa’nın en geniş tarım arazileriyle, çalışkan ve metanetli milletiyle burada. Bu ülke; tek kişiden ve onun etrafında kümelenmiş çıkar gruplarından da ibaret değil. Türkiye çok büyük ve çok güçlü bir ülke. Türkiye’den vazgeçmeyin. Bu karanlık tünelin ucundaki ışığı artık hep beraber görüyoruz. DEVA’yı yıllarda özgür ve zengin bir Türkiye göreceğiz hep beraber. Adil bir Türkiye göreceğiz.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
5
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿TRT spikeri Hakan Şükür'den bahsetti diye ekrandan alınmıştı. Zafer Arapkirli eski fotoğrafı paylaştı
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
6
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
﻿TÜRK-İŞ Başkanı Atalay asgari ücret için rakam verdi: Bunun altını kabul etmeyiz
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
7
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Karamollaoğlu erken seçim için tarih verdi
﻿Sabun paketleme dolandırıcılarına ceza verildi
﻿Sabun paketleme dolandırıcılarına ceza verildi
﻿Sabun paketleme dolandırıcılarına ceza verildi
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Aydın'da zincirleme trafik kazası. 4 kişi yaralandı
﻿Aydın'da zincirleme trafik kazası. 4 kişi yaralandı
﻿Aydın'da zincirleme trafik kazası. 4 kişi yaralandı
﻿Ukrayna, savaşta yaşamını yitiren askerlerinin sayısını açıkladı
﻿Ukrayna, savaşta yaşamını yitiren askerlerinin sayısını açıkladı
﻿Ukrayna, savaşta yaşamını yitiren askerlerinin sayısını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.