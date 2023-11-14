Belediye Meclis Üyesini tutabilene aşk olsun. CHP, DEVA, İYİ Parti...

DEVA Partisi İzmir il yönetiminin 26 Ekim tarihinde yaptığı Ankara ziyaretinde DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan tarafından rozeti takılan Özuyar, Babacan’ın başkanlığındaki değerlendirme toplantısına ve partinin Anıtkabir ziyaretine de katılmıştı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, Özuyar’ın partilerine katıldığını sosyal medya hesapları üzerinden “İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediye Meclis Üyesi Sayın Nezih Özuyar, İYİ Parti’ye katılmıştır. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. İzmirimize ve İYİ Partimize hayırlı olsun” notuyla paylaştı.