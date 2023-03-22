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DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Erdoğan'ın adaylığı anayasaya aykırı, YSK'ya başvuracağız

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına ilişkin, “Sayın Erdoğan adaylık için başvurduktan hemen sonra YSK’ya başvuracağız. ‘Hukuken mümkün değil' diyeceğiz.” dedi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 03:47
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Erdoğan'ın adaylığı anayasaya aykırı, YSK'ya başvuracağız

DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Erdoğan'ın adaylığı anayasaya aykırı, YSK'ya başvuracağız
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Flash Haber TV yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.

"Artık seçim kararı alındı, seçime doğru yürüyoruz. Hazırız. Planlarımızla hazırız, kadrolarımızla hazırız bir de hayırlı işte acele etmek lazım" diyen Babacan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ve itiraz edeceklerini de ifade etti.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

“HUKUKEN BU MÜMKÜN DEĞİL”

"Tutarlılık adına biz YSK'ya resmen başvuruda bulunacağız. Sayın Erdoğan adaylığı için başvurduktan hemen sonra biz de diyeceğiz ki 'hukuken bu mümkün değil.' Çünkü bu Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemidir. Partimizdeki hukukçuların tamamı böyle düşünüyor. Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyetinin değerlendirmesi bu. Dolayısıyla bu, 'mümkün değildir, anayasaya aykırıdır diye' biz dilekçemizi vereceğiz.

Ama YSK'nın nasıl bir karar vereceğini böyle bir durumda tahmin etmek çok zor değil. YSK kuvvetle muhtemel 'öyle bir şey yok. Sayın Erdoğan'ın iddiası doğrudur. 2017'de sistem değişmiştir. Dolayısıyla o tarihte kilometreyi sıfırlamıştır' falan filan diye gerekçeler uyduracak.

Halbuki Türkiye'deki hukukçuların kahir ekseriyeti bu dönemin sayın Erdoğan'ın ikinci dönemi olduğunu ve tekrar aday olamayacağını söylüyor...

Biz yazılı olarak başvurumuzu yapacağız. Çünkü bunu yapmazsak hukukun gereğini yerine getirmemiş oluruz. Bunu yapmazsak vatandaşlık vazifemizi yerine getirmemiş oluruz."

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