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Erdoğan adaylığına ilişkin tartışmalar hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli’de; “Türkiye 2018 seçimleriyle birlikte yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de hukuken de fiilen de 2018’de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır” dedi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 20:11
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Erdoğan: 2018’de seçilen cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanıdır

Erdoğan adaylığına ilişkin tartışmalar hakkında konuştu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli’de 29 Ekim Bulvarı’nda yapılan toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada şunları söyledi:

“BAKTILAR KENDİLERİ MASADAN ADAY ÇIKARTAMIYOR, BU DEFA BİZİM ADAYLIĞIMIZA ÇAMUR ATMAYA BAŞLADILAR”

“Denizli'yi özlemişiz ama baktım ki Denizli de bizi özlemiş… Son gelişimde; Pensilvanya ve Kandil destekli dörtlü çeteden bahsetmiştik. Baktılar dört yetmiyor, sayıyı altıya çıkarıp; bir masa kurdular. Masayı kurdular ama, masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor, bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar… Bir yılda bir aday beceremeyenler, kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için; şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler.

Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş, hep seçim sandığını işaret etmişlerdi. Dört buçuk yıldır Cumhurbaşkanıyız. Öncesi var, aklınız neredeydi? Şimdiye kadar neden söylemediniz?

2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği; en küçük bir tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye; 2018 seçimleriyle birlikte, yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladı. Aklen de hukuken de fiilen de 2018’de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır. Siyasi geleneğimizde kabul gören bir kavram olduğu için yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik.

Bugüne kadar da üç, beş medya şovmeni hariç yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olduğumuza dair hiçbir itiraz yapamadılar. Altılı masadakiler, bir yıl sonra, nasıl olduysa; bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günü ile ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor. Korkmalarına hiç gerek yok. Biz milli iradenin üstünlüğü dışında bir yol, yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. 14 Mayıs’ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız?

“İNŞALLAH 14 MAYIS'TA MASA VESAYETİNİ SANDIĞA GÖMÜP, ÜLKEMİZİ UZAKTAN YÖNETMEYE NİYETLENENLERİ HÜSRANA UĞRATACAĞIZ”

Bir de utanmadan partilerinin binasına ne yaptılar? ‘Yeter söz milletindir’ afişi asıyorlar. Rahmetli Menderes, bu sözü onların ağa babalarına karşı söyleyerek, milletin gönlüne girmişti. Menderes, dün; tek parti faşizmine ‘Yeter’ demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarının desteği ile aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara, ‘Yeter’ diyoruz. Menderes dün; milli iradeyi hiçe sayarak, masa başında Türkiye’nin siyasi ve ekonomik kaynaklarının sömürülmesine, baskı ve zulüm düzenine ‘Yeter’ demişti. Biz de bugün; milli iradenin tercihleri yerine altılı masada çevrilen dış destekli film, fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara ‘Yeter’ diyoruz. Milletin iradesinden umudu kesenler, masanın iradesinden medet umuyor. Ne olacak sizin haliniz. Vah zavallılar, yazık. Hem de çok yazık.

Dün; sivil ve askeri vesayet düzenine, darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek inşallah 14 Mayıs’ta masa vesayetini sandığa gömecek ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız. Altılı masanın etrafında yer alanların hepsini toplayın üstüne PKK’sından, FETÖ’süne tüm terör örgütlerinin gizli, açık uzantılarını koyun, yetmezse buna küresel medyasından, eski istihbaratçı ve siyasetçi bozuntularına kadar emperyalistlerin sözcülerini de ekleyin. Daha da eksik kalırsa, paşa gönlünüz kimi istiyorsa onu da getirin. Bakalım hepsi birden, milli iradenin gücünün karşısında ne ifade edecek?”

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Sinan
28.01.2023 21:21
ya bu ne koltuk sevdasi, yada yüce divan korkusu. Yeter ya bu ülke bunlardan kurtulamadi.  
 
M.C
28.01.2023 21:16
Cumhurbaskanligi suresi 7 yil idi. Mevcut cumhurbaskani buna 2 defa secim ile 10 yila cikardi. simdi 15 yila cikarmak istiyor.Sanirim 15 yil sonrada babadan ogula gecsin diye kural cikaracak. Yersen.  
 
MİKO
28.01.2023 21:11
Bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş,diyor. E sandık ki günü geldiğinde anayasaya uyarak aday olmazsınız.  
 
TÜM YORUMLAR (17)
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