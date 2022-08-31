16 ay süren sessizliği DEVA Partisi Adalet Bakanı’na sordu. Sedat Peker’in iddialarının ardından İçişleri Bakanı Soylu suç duyurusunda bulunacağım demişti

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bahsi geçen iddiaları reddederek, kendisini aklamak üzere hakkındaki bu iddiaların araştırılması için savcılığa başvurduğunu hatırlatarak bu başvurunun akıbetini Adalet Bakanı’na sordu. Yeneroğlu, Soylu’nun gerçekten hakkındaki iddiaların araştırılması için bir başvurusunun olup olmadığı konusunda şüphelerin olduğunu ve eğer böyle bir başvuru yapmışsa aradan geçen 16 aya rağmen gerekli soruşturmaları yürütmeyen savcıların görevi ihmal etmiş olacağını vurguladı.

"SUÇ DUYURUSU ÜZERİNDEN 16 AY GİBİ BİR SÜRE GEÇMEKLE BAŞVURU HAKKINDA HERHANGİ BİR ADLİ İŞLEM YAPILMIŞ MIDIR?"

Yeneroğlu, Bozdağ’a şu soruları yöneltti:

1- İçişleri Bakanı’nın yaptığını iddia ettiği suç duyurusu üzerinden 16 ay gibi bir süre geçmekle başvuru hakkında herhangi bir adli işlem yapılmış mıdır?

2- Adli işlem yapıldıysa soruşturma hangi aşamadadır?

3- Eğer yapılmadıysa bu kadar uzun bir süre geçmesine karşın bu çok ciddi iddialar neden soruşturulmamaktadır? Savcılık tarafından, İçişleri Bakanı’nın suç duyurusunun gereği yerine getirilmiyorsa görevini ihmal eden savcılar hakkında HSK harekete geçecek midir?

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, suç örgütü lideri Sedat Peker’den aylık 10.000 ABD Doları alan milletvekilinin kim olduğu konusunda Cumhuriyet Savcılığına gerçekten herhangi bir bilgi vermiş midir?

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında; SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ın yurt dışına kaçışında etkili olduğu, Aleyna Çakır cinayetinde fail Ümit Can Uygun’un cezadan kurtulabilmesi için Adli Tıp raporunun Süleyman Soylu’nun talebi doğrultusunda hazırlandığı, Süleyman Soylu'nun oğlu Engin Soylu'nun da Nevzat Kaya'yı Bataklık Dosyası’ndan çıkarmak için 5 milyon dolar istediği, bununla birlikte uyuşturucu ticaretinin de önünü açtığı gibi iddialarda bulunmuştu. Soylu bu iddialar üzerine hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. İddiaların araştırılması ve soruşturulmasını talep eden Soylu, Peker hakkında da suç duyurusunda bulundu.