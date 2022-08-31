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Ünsal Ban’ın şoförünün eşi ve baldızı, belgeleri yakarken yakalandı

Gözaltına alınan AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu’nun boşanma aşamasındaki eşi eski THK Üniversite Rektörü Ünsal Ban’ın şoförü olan Ahmet K.’nın eşi ve baldızı, Ban’a ait evrakları yakarken yakalandı.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 00:06
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Yurt dışına kaçarken gözaltına alınmıştı! Ünsal Ban’ın şoförünün eşi ve baldızı, belgeleri yakarken yakalandı

Ünsal Ban’ın şoförünün eşi ve baldızı, belgeleri yakarken yakalandı
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Yurt dışına kaçarken Milas’ta yakalanan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın ve uzun yıllardır yanında çalışan aynı zamanda da şoförü olan, gözaltındaki Ahmet K.’nın Gölbaşı’ndaki evine polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sırasında evde bulunan Ahmet K.’nın eşi Neslihan K. ve baldızı Zeynep Naz H.’nin, evrak ve djital metaryalleri yakarken yakalandığı öğrenildi.

Ahmet K.’nın eşi Nesliha K. ve baldızı Zeynep Naz H., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

PEKER'İN İDDİALARI SONRASI GÜNDEM OLMUŞTU

Suç örgütü kurduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren de iddiaları doğrulamıştı.

Peker, Ban ile görüştüğünü, kendisinin eski eşi tarafından tehdit edildiğini söylediğini yazmıştı.

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sıradan vatandaş
31.08.2022 00:36
pisliğin başı belli bunlar maşa  
 
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