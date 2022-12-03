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Katar'da deve yarışı Dünya Kupası'nı geçti

Dünya Kupası maçlarının oynandığı Doha kentinin yaklaşık 25 kilometre uzağında Katar çölünde düzenlenen Mzayen Dünya Kupası Deve yarışı  ilgi gördü.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:42
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Develer Katar'da Dünya Kupası için yarıştı

Katar'da deve yarışı Dünya Kupası'nı geçti
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Dünya Kupası ziyaretçilerine kültürel farkındalık kazandırmak için tasarlanan etkinliğin sponsorluğunu, yerel Dünya Kupası organizasyon komitesi olan Teslimat ve Miras Yüksek Komitesi ile birlikte Katar Spor ve Gençlik Bakanlığı üstlendi.


“Deve Yarışmasına Hoş Geldiniz” pankartı ile karşılanan ziyaretçilere sütlü baharatlı karak ikramı yapıldı. Sahipler ve aileleri, yarışmayı izlemek için kırmızı kadife sandalyeler ve cam duvarlı klimalı lüks bir çadırda oturdu.

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