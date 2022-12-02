Hastaneden çıkan Pele'den ilk açıklama geldi

Hastaneye rutin bir ziyarette bulunduğunu söyleyen yıldız futbolcu, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kendisine gösterilen saygıdan dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Pele’nin açıklaması şöyle:

"Arkadaşlar, aylık randevum için hastanedeyim. Böyle olumlu mesajlar almak her zaman güzel. Bu övgü için Katar'a ve bana güzel enerji gönderen herkese teşekkürler!"



Pele, Sao Paulo'nun merkezindeki Albert Einstein Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yetkilileri ,Pele’'nin "Eylül 2021'de tanımlanan kolon kanseri için kemoterapi tedavisinin yeniden değerlendirilmesi" için tedavi altına alındığını ve "klinik durumunun stabil" olduğunu doğruladı.