Katar'da Kore gecesi. Böyle beklediler böyle sevindiler

Kore, Portekiz karşısında maçı 2-1 kazandı. Diğer maçta ise uzatmalar oynanıyordu ve Urguay Gana önünde 2-0 öndeydi. Maçların böyle bitmesi halinde Kore son 16 turuna kalacaktı.

Koreli futbolcular Urguay-Gana maçının bitmesini saha içinde çember oluşturarak beklediler. Maçın bitiş haberi gelince de büyük sevinç yaşadılar ve gözyaşı döktüler.

Bu fotoğraflar Dünya Kupası'nın unutulmaz anı olarak yerini aldı.