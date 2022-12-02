Katar'da Kore gecesi. Böyle beklediler böyle sevindiler

Kore, Portekiz karşısında maçı 2-1 kazandı. Diğer maçta ise uzatmalar oynanıyordu ve Urguay Gana önünde 2-0 öndeydi. Maçların böyle bitmesi halinde Kore son 16 turuna kalacaktı.
Koreli futbolcular Urguay-Gana maçının bitmesini saha içinde çember oluşturarak beklediler. Maçın bitiş haberi gelince de büyük sevinç yaşadılar ve gözyaşı döktüler.
Bu fotoğraflar Dünya Kupası'nın unutulmaz anı olarak yerini aldı.
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