Devetabanı bitkisi ciğer iltihabına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci sürüyor. Bunlardan birisi olan devetabanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Devetabanı bitkisi, nezle ve ciğer iltihabında kullanıldığı bildirildi.

AKCİĞER İLTİHABI NEDİR?

Akciğer enfeksiyonu, bronşlar (akut bronşit) veya hava yolları (akut pnömoni) gibi akciğer yapılarını etkileyebilecek tüm hastalıkları ifade eder. Akciğer enfeksiyonunun şiddeti büyük ölçüde değişir. İyi huylu olabilir veya tam tersine çok ciddi olabilir, bu da yaşamı tehdit edebilir.

Pulmoner ve bronkopulmoner enfeksiyonlar, akciğerlerin herhangi bir bölümünü etkileyen alt solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

DEVETABANI BİTKİSİ NASIL KULANILIR?

Bitkiden 1 çorba kaşığı 400 gr. kaynar su ile haşlanır ve 1 saat bekletilir. Günde 4 defa yemeklerden önce 1’er çay bardağı içilir.

DEVETABANI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden geniş yapraklı, her türlü toprakta yetişebilen bir bitkidir. Çiçekleri, yapraklarından önce açar, altın sarısı rengindedir. Hekimlikte çiçekleri ve yaprakları kullanılır. Çiçekleri Nisan'da, yaprakları ise, Haziran ve Temmuz aylarında toplanıp, kurutulur.