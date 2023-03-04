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Karagümrük Stadı'nda Devlet Bahçeli tezahüratları

Karagümrük-Sivasspor maçında Devlet Bahçeli lehine tezahüratlar yapıldı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 17:40
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Devlet Bahçeli lehine Karagümrüklü taraftarlardan tezahürat

Karagümrük Stadı'nda Devlet Bahçeli tezahüratları
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Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük- Sivasspor karşılaşmasında ilginç bir an yaşandı.

BAHÇELİ LEHİNE TEZAHÜRATLAR YAPILDI
Fatih Karagümrüklü taraftarlar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine tezahüratlarda bulundu.
Taraftarlar "Oley oley Devlet Bahçeli! Karagümrük çocuğu Devlet Bahçeli!" tezahüratlarında bulundu.
O anlar sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?
Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde "Hükümet İstifa" tezahüratlarının yükselmesinin ardından Devlet Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden ayrıldı.
Sonrasında Bahçeli'nin Karagümrük'le ilgili sözleri üzerine Fatih Karagümrük Kulübünün sosyal medya hesabından, şu paylaşım yapıldı: "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Fatih Karagümrük sevgisini yürekten paylaşması ve kulübümüzün üyesi olma kararı büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Sayın Genel Başkanımıza aramıza 'hoş geldiniz' diyoruz."

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