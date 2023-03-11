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Karagümrük'ün bileği bükülmüyor. Rekor kırdı

Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Giresunspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç sonrası kulüp tarihinin yenilmezlik rekorunu kırmış oldu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 11:17
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Karagümrük rekor kırdı

Karagümrük'ün bileği bükülmüyor. Rekor kırdı
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Levent Mercan ve Fabio Borini'nin golleriyle Çotanak Spor Kompleksi'nden 2-2'lik skorla ayrılan kırmızı-siyahlılar, puanını 30'a yükseltti. Geride kalan 23 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Andrea Pirlo'nun ekibi, ligdeki son yenilgisini 25 Aralık 2022'de oynanan 15. haftada Adana Demirspor deplasmanında aldı.

2023 yılında yenilgi yüzü görmeyen Fatih Karagümrük, ligdeki son 9 maçında 4 galibiyet ve 5 beraberlikle, kulüp tarihinin de en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

Geride kalan 9 mücadelede Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u mağlup eden İstanbul ekibi, Arabam.com Konyaspor, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Bitexen Giresunspor maçlarında ise sahadan 1 puanla ayrıldı.

PIRLO BÜLENT EKEN'İ GERİDE BIRAKTI
Süper Lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini 8 maçla 1959-1960 sezonunda yakalayan VavaCars Fatih Karagümrük, bu maçlarda Altınordu, Göztepe, Galatasaray, Beykoz, Ankaragücü ve Turanspor’u yenmeyi başarırken, İstanbulspor ve Fenerbahçe ile de berabere kalmıştı. Kırmızı-siyahlı ekibin İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo, Bülent Eken'e ait rekorun da sahibi oldu.

BU SEZON EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİNE SAHİP 3. TAKIM
Fatih Karagümrük, 9 maçlık yenilmezlik serisine imza atarken, bu sezon ligde en uzun süre bileği bükülmeyen 3. takım olmayı başardı. Lider Galatasaray, geride kalan 14 haftada 1 beraberlik ve 13 galibiyet elde ederken, Adana Demirspor da sezonun ilk yarısında 11 maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti. Bu 2 takımın ardından bu sezon üst üste en fazla maç kaybetmeyen takım, 9 müsabakayla Fatih Karagümrük oldu.

MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR
Bu sezon Süper Lig'de maçlarında en fazla gol atılan takım olan Fatih Karagümrük, 23 maçta rakip fileleri 49 kez havalandırırken, kalesinde ise 45 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekibin bu sezon çıktığı maçlarda toplamda 94 gol atıldı. Fatih Karagümrük maçlarındaki gol ortalaması 4,08 oldu. Pirlo'nun ekibinin ardından ligde maçlarında en fazla gol olan ekip Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli takımın bu sezon oynadığı 23 maçta 83 gol atıldı. Jesus'un öğrencileri attığı 58 golle bu anlamda zirvede yer alırken, kalesinde ise 25 gol gördü. Ligin ilk yarısında oynanan Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesini sarı-lacivertli takım 5-4 kazanırken, bu mücadele sezonun en gollü 90 dakikası oldu.

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