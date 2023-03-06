MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 8 gün sonra ilk mesaj

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının müjdesi olan Berat Kandili münasebetiyle; aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, tüm vatandaşlarımızın bu mübarek gecesini manevi beratımıza vesile olması niyazıyla kutluyor, yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluş için bir şifa, bir eşik olmasını ümit ediyorum. Hayırlı ve bereketli kandillerimiz olsun inşallah. Nice ilahi mükafata erişmeyi kalpten diliyor, dualarımızın kabul, Allah'ın yar ve yardımcımız olmasını temenni ediyorum" dedi.

Bahçeli 26 Şubat'ta "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulunmuştu.