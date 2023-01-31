Devlet Bahçeli'den Sinan Ateş tehdidi. Sinan Ateş cinayetini gündeme getirenlere kızdı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin haftalık grup toplantısında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. "Açık hesap 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir" diyen Bahçeli, Sinan Ateş cinayeti tartışmalarına ilişkin “MHP’ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Arkamızdan ittiler, sendeledik ama eğilmedik.” diyen Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek açığımız yoktur. Başımızı eğecek, yüzümüzü kızartacak, gözlerimizi kaçıracak bir yanlışımız, mahcubiyetimiz ve verilemeyecek bir hesabımız olmamıştır. Göründüğümüz gibi olacak cesaret ve özgüvene fazlasıyla sahibiz.

MHP’ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz. Kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın.

Davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan, bozkurdu çakala boğdurmak için fırsat kollayan ahmaklara, asalaklara, aşağıların da aşağısına yuvarlanmış arsızlara, en küçük geri adımımız söz konusu olursa, diyorum ki, gök girsin kızıl çıksın. Hepsine birden meydan okuyorum. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Zehir ve zillet saçanları anbean takip ediyoruz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ’cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları, köksüzleri kimliksizleri, millet ve milliyet hasımlarını rezil rüsfa etmek için bekliyoruz.

Bahçeli, Ateş’in ölümünün ardından MHP’de yaşandığı öne sürülen istifaları da doğruladı. İstifalara değinen Bahçeli, “Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Manen yanımızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.