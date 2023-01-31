Bahçeli MHP’deki istifaları doğruladı: Bıyığını kesip ayrılanlar varmış

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta öldürülmesinden sonra 3 Ocak tarihine kadar MHP’de 16 binden fazla üye istifa etti. 3 Ocak'tan 26 Ocak tarihine kadar ise istifalar 155 bin 800'ü geçti.

İSTİFALARI DOĞRULADI

Bahçeli, Ateş’in ölümünün ardından MHP’de yaşandığı öne sürülen istifaları da doğruladı. İstifalara değinen Bahçeli, “Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Manen yanımızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İsim vermeden Sinan Ateş suikastıyla ilgili konuşan Bahçeli, “MHP’ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz.” dedi.

Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Saklayacak, gizleyecek, üzerini örtecek açığımız yoktur. Başımızı eğecek, yüzümüzü kızartacak, gözlerimizi kaçıracak bir yanlışımız, mahcubiyetimiz ve verilemeyecek bir hesabımız olmamıştır. Göründüğümüz gibi olacak cesaret ve özgüvene fazlasıyla sahibiz.

* MHP’ye zincir vurmak, kelepçe takmak hiçbir alçağın, hiçbir ahlaksızın harcı ve haddi değildir. Sürekli körüklenen karalama kampanyalarının, sürekli gündemde tutulan karanlık senaryoların müteahhitlerinin burnundan fitil fitil getireceğiz. Kötülükleri unutursak kanımız kurusun. Hiç kimse boşuna hayal kurmasın.

*Davamızın iffetine çamur atmaya kalkışan, bozkurdu çakala boğdurmak için fırsat kollayan ahmaklara, asalaklara, aşağıların da aşağısına yuvarlanmış arsızlara, en küçük geri adımımız söz konusu olursa, diyorum ki, gök girsin kızıl çıksın. Hepsine birden meydan okuyorum. Etrafımızda dolaşanları görüyoruz. Zehir ve zillet saçanları anbean takip ediyoruz. Fitne yayan siyasetçileri, sözde gazetecileri, sosyal medya farelerini, ülkeden korkakça kaçmış şerefsizleri, FETÖ’cü hainleri, bölücü mihrakları, dış bağlantılı casusları, köksüzleri kimliksizleri, millet ve milliyet hasımlarını rezil rüsfa etmek için bekliyoruz.

*İçimize sızmış işbirlikçileri ve bana dokunmasın yılan bin yıl yaşasın diyenleri de ayrıca ve dikkatle değerlendireceğiz. Davamızın hisarları, ok yağmura tutuluyorken risk almayan, ‘bana ne’ diyen, kendini ortaya koymayan, ıslık çalıp eli arkasında dolaşan aymazları da tek tek not ediyor, onları unutmayacağımızı kararlılıkla ifade ediyoruz.

* Vizyonu yetmeyenlerin, menzilleri tükendikleri yerde terk etmeleri, hızlı koşanların soluk almak için duraksamaları, hatta farklı etiketlerin sonucu değişmeleri, dönüşmeleri her zaman mümkündür ve beklenmelidir. Bize düşen görev; kafa karıştıran, akıl çelen, zihin bulandıran zihniyetlerin etki alanına girmeden, hak bildiğimiz yolda arkamıza bakmadan hızlı adımlarla yürümektir.

SEÇİM AÇIKLAMASI

* Açık hesap, 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıkta görülecektir. Aziz milletim sıra sende.

MHP’DEKİ İSTİFALAR

*Bıyığını kesmiş ayrılanlar varmış. Manen yanımızda olmayanlarla zaten ilgilenecek değiliz. İşimize, önümüze bakıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Her insanımızı kucaklayacağız. Her değerimizi muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Damarımıza basanlarla, kurumsal kimliğimize organize şekilde saldıranlarla hesaplaşacağız.

ERDOĞAN’IN ÜÇÜNCÜ DÖNEM ADAYLIĞI

*Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı bal gibi, buz gibi, yasaya uygundur. Anayasa’ya uygundur, ahlaken de hukuken de meşrudur.

*Sabrımızı zorlamasınlar, ayranımızı kabartmasınlar. Konuşursak derinden, hiç kimse, hiçbirisi kalkamaz yerinden.