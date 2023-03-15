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Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser verdi. Devlet kanalı canlı yayınladı

Dünyacaünlü piyanist Fazıl Say, İzmir’de depremzedeler için verdiği iki dayanışma konserinin ardından bu kez Fransa’nın başkenti Paris’te sahneye çıktı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 08:46
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Devlet kanalı canlı yayınladı. Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser verdi.

Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser verdi. Devlet kanalı canlı yayınladı
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Fransa'nın başkenti Paris'te Olympia salonunda konser veren dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Kara Toprak" adlı eserini seslendirdi. Organizasyon devlet kanalı France 2'de yayınlandı.

Say paylaşımında, ''Fransa’da bu akşam, deprem dayanışma konserinde milyonlarca Euro bağış yapıldı. Paris’in Olympia salonunda ve televizyonların başında.. Ben tüm katılımcılara tüm, sanatçılara, ve yardım eden herkese teşekkür ettim bir Türk vatandaşı olarak. Paris’de büyük bir akşamdı… Kara Toprak" ifadelerini kullandı.

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