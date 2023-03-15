Fazıl Say depremzedeler için Paris'te konser verdi. Devlet kanalı canlı yayınladı

Fransa'nın başkenti Paris'te Olympia salonunda konser veren dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, "Kara Toprak" adlı eserini seslendirdi. Organizasyon devlet kanalı France 2'de yayınlandı.

Say paylaşımında, ''Fransa’da bu akşam, deprem dayanışma konserinde milyonlarca Euro bağış yapıldı. Paris’in Olympia salonunda ve televizyonların başında.. Ben tüm katılımcılara tüm, sanatçılara, ve yardım eden herkese teşekkür ettim bir Türk vatandaşı olarak. Paris’de büyük bir akşamdı… Kara Toprak" ifadelerini kullandı.