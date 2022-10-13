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İptal edilen cami alanına 5 katlı imar izni. Cami alanı da rant alanı oldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Seyrantepe GS Stadı’nın yanında bulunan dini tesis alanının planlarını iptal etti. Ancak araziye 5 katlı imar izni verildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 13:52
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iptal ettiği cami alanına5 katlı imar izni çıktı. Cami alanı da rant alanı oldu

İptal edilen cami alanına 5 katlı imar izni. Cami alanı da rant alanı oldu
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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Seyrantepe GS Stadı’nın yanında bulunan dini tesis alanının planlarını, ihtiyaç kalmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Kültürel tesis alanına alınan cami alanının yerine, 5 katlı film stüdyosu yapılabilecek. Söz konusu arazide daha önceleri de film stüdyoları vardı.

Şehircilik Bakanlığı, Sarıyer Seyrantepe’de bulunan ve mülkiyeti Hazine’ye ait 2 bin 599 metrekarelik arazinin imar planlarını değiştirdi.

Bir zamanlar Esra Erol, Balçiçek Pamir gibi ünlülerin program çekimleri yaptığı Pts Primetime Stüdyolarının bulunduğu arazi, 2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı plan değişikliği ile “Dini Tesis Alanına” alınmıştı. Tapu kaydına da “Dini Tesis Alanı” olarak işlenen, 3 ada 55 parsel, GS Stadı’nın kuzey batısında, Azerbaycan Caddesi üzerinde bulunuyor. Arazinin çevresi ise planlara park alanı olarak işlenmiş durumda. Bakanlık, kendisine bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün talep ettiği imar planı değişikliğini, 11 Ekim 2022 tarihinde onayladı ve değiştirilen imar planı bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

“İHTİYAÇ KALMADI”

Bakanlığın onayladığı imar planı değişikliğinin amacı, plan raporunda şöyle belirtildi:

“Hazine mülkiyetinde 3 ada 55 no.lu taşınmaz için yapı maliki ve ilgili kurumlar ile yapılan yazışmalar ile mevcut kullanımının değiştirilmesine yönelik plan değişikliği dosyası hazırlanmıştır. Hazine adına kayıtlı Dini Tesis Alanı olarak ayrılan taşınmazın; nüfus etki alanı içerisinde, mer-i imar planlarında ayrılmış ve mevcut dini tesis alanları irdelenmiş olup ilave bir dini tesis alanı yapımına yönelik bir ihtiyaç kalmadığının yatırımcı kurum Diyanet İşleri Başkanlığınca bildirilmesi üzerine bölgenin ihtiyacı olan başka bir donatı alanına (Kültürel Tesis Alanı) değiştirilmesi işlemidir.”

ARAZİYE 5 KATLI İMAR İZNİ

Dini Tesis Alanından çıkartılan araziye, yeni yapılan imar planı ile 5 katlı(15.00) inşaat imar izni verildi. “Kültürel Tesis Alanı” fonksiyonu verilen araziye şunlar yapılabilecek:

“Kültürel Tesis Alanları; Kütüphane, Halk Eğitim Merkezi, Sergi Salonu, Sanat Galerisi, Müze, Konser, Konferans, Kongre Salonları, Sinema, Film Stüdyosu, Tiyatro ve Opera gibi fonksiyonların yer aldığı alanlardır.”

Arazi üzerinde daha önceleri IMC ve “PTS Primetime” Stüdyoları bulunuyordu.

DİYANET BÖYLE DEMİŞTİ

Diyanet’in plan değişikliğine “Camiye gerek yok” diye görüş vermesi dikkatleri çekti. Diyanet’in görüşünde, “Taşınmazın 384 metre yürüme mesafesinde Vadi İstanbul Camii ile 505 metre mesafesinde Mehmet Rıfat Evyap Hamidiye Camii’nin bulunduğu, stat ile arasında bağlantı bulunmadığı, eğimden dolayı stattan kopuk bir yapıda olduğu, mevcut haliyle Başkanlığımız hizmetlerinde kullanımının mümkün olmadığı ve taşınmazın hitap edeceği vatandaş sayısının da az olacağı değerlendirilmektedir” ifadeleri yer aldı.

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fatih
13.10.2022 14:01
abbas bey çok doğru söylediniz bu akp hükümeti dindenmiş gibi görünüp dine en fazla zarar veren bir siyasi virüs haline geldi ülkede  
 
Abbas
13.10.2022 13:55
Bunu CHP yapsa yüzyıllar söylenir dururlardı, şimdi bunlan imanlı CHP imansız öyle mi, rantçı haramiler  
 
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