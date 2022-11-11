11 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı

Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizin gerçeklerine uygun adımlar atalım. Evlerimizi en doğru yere, en sağlam malzemeyle ve en güzel şekilde inşa etmenin gayretinde olalım. Heyelan ve sel riski bulunan bölgelerde, dere yataklarında bina yapmaktan kaçınalım." ifadeleri kullanıldı.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:40
Takip Et

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde deprem gibi doğal afetlere karşı tedbir çağrısı yapıldı

Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı
+
Aa
-

"Önce Tedbir, Sonra Tevekkül" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Deprem gibi doğal afetlere engel olmanın mümkün olmadığı belirtilen hutbede, ancak akıl, bilim ve tecrübe ışığında afetlere karşı tedbir almanın ve bunların yol açacağı tahribatı en aza indirmenin öncelikli görev olduğu aktarıldı.

İslam'ın, insanlara önce bütün tedbirleri alarak sorumluluklarını yerine getirmesini emrettiği anımsatılan hutbede, "Aldığımız bütün tedbirlere rağmen acı bir hadiseyle karşılaştığımızda ise biz müminlere düşen sabırlı ve metanetli olmak, Allah'ın takdirine rıza göstermektir. İçinde bulunduğumuz durumu aklıselim ile değerlendirmek, ihmal, yanlış ve hatalardan gerekli dersleri çıkarmaktır." vurgusu yapıldı.

Afetlerin, kötü neticelerinin bir kısmının hata ve ihmallerden kaynaklandığına işaret edilen hutbede, "Geliniz, afetlere karşı bilinçli, tedbirli ve hazırlıklı olalım. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizin gerçeklerine uygun adımlar atalım. Evlerimizi en doğru yere, en sağlam malzemeyle ve en güzel şekilde inşa etmenin gayretinde olalım. Heyelan ve sel riski bulunan bölgelerde, dere yataklarında bina yapmaktan kaçınalım. Kendi elimizle kendimizi tehlikeye atmayalım." uyarıları sıralandı.

Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde yarın saat 18.57'de depremlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ülke genelinde, "Çök, Kapan, Tutun" hareketleriyle deprem tatbikatı yapılacağı hatırlatılan hutbede, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de, 'Kim bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.' buyurmaktadır. Bir canı kurtarmak, bir insanın hayata tutunmasına katkıda bulunmak, bu amaca yönelik faaliyetlerin içerisinde olmak son derece saygın ve değerlidir. Bu vesileyle siz kıymetli kardeşlerimizi bulunduğunuz yerdeki en güvenli noktada hem bu tatbikatta yer almaya hem de AFAD tarafından verilen eğitimlere katılmaya davet ediyorum."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
1
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Sıcaklıkların gündüz dahi tek hanelere düşeceği tarih belli oldu. Fırtınaları ve karları bilen adam açıkladı. Tir tir titreyeceksiniz
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
2
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
3
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Televizyonun en popüler dizileri belli oldu. Tüm yapımları geçerek fark attı
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
4
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
5
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Bitcoin için yaklaşan fırtınayı açıkladılar. Uluslararası kuruluştan korkutan değerlendirme
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
6
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
7
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿IMF’den ‘enflasyon’ uyarısı: En büyük ve acil zorunluluk...
﻿İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi
﻿İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi
﻿İnsanlardan kaçıp ormanda yaşayan gencin değişimi
﻿Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı
﻿Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı
﻿Cuma hutbesinde, doğal afetlere karşı tedbir çağrısı
﻿İnternet paketlerinde yanıltıcı bilgi veren operatör şirketlerine tarihi ceza
﻿İnternet paketlerinde yanıltıcı bilgi veren operatör şirketlerine tarihi ceza
﻿İnternet paketlerinde yanıltıcı bilgi veren operatör şirketlerine tarihi ceza
﻿Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
﻿Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
﻿Rüşvet iddialarıyla ilgili Ataşehir Belediyesi'ne soruşturma
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.