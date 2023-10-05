Devrim Özkan ünlü futbolcu Torreira ile yaşadığı aşkı itiraf etti. Miami'de yakalandılar

Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylu futbolcu Torreira'yla Miami'de yakalanmalarıyla ilgili, "Her şey göründüğü gibi..." diyerek ilişki yaşadıklarını bu kez gizlemedi.

Devrim Özkan ünlü futbolcu Torreira ile yaşadığı aşkı itiraf etti. Miami'de yakalandılar

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan'ın Torreira ile bir süredir birlikte olduğu gündeme geliyordu. Oyuncu ilk etapta bu iddiaları yalanlasa da Miami'de görüntülenmeleri ikili hakkındaki iddiaları güçlendirmişti.

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Devrim Özkan, önceki gün Etiler'deydi. Bir markanın yüzü olmak için görüşme yapacağını söyleyen Özkan aşk sorularıyla köşeye sıkıştı.

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İkinci Sayfa'nın haberine göre; yaz aylarının çok iyi geçtiğini belirten güzel oyuncu, "Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile bu yaz Miami'de yakalandınız bu konu ile ne demek istersiniz?" sorusuna, "Her şey göründüğü gibi..." diyerek birlikte olduklarını dile getirdi.

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