Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması. Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan bebek beklediği iddia edilmişti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk yaşayan oyuncu Devrim Özkan'ın hamile olduğu iddia edildi. Hakkında çıkan hamilelik iddiasını yalanlayan oyuncu, yasal yollara başvurduğunu söyledi.

Serpil Demir
Devrim Özkan'dan hamilelik açıklaması. Galatasaray'ın yıldızı Torreira'dan bebek beklediği iddia edilmişti

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve şimdilerde Show TV'de yayınlanacak Ne Gemiler Yaktım'da başrol oynayacak olan Devrim Özkan, bir süredir Galatasaray'ın yıldız ismi Lucas Torreira ile aşk yaşıyor.

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Geçtiğimiz günlerde ilişkisini ilan ederek sevgilisiyle pozlar veren oyuncunun hamile olduğu iddia edildi. Güzel oyuncu çıkan hamilelik iddiasını yalanladı.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTIR"

Hamilelik iddiasının ardından X hesabından bir paylaşım yapan oyuncu, "Bugün hakkımda çıkan haberler asılsız ve yalandır. Uzun süredir yapılan üzücü ve yıpratıcı haber ve sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatılmış ve devam etmektedir. Sevgiler!" ifadelerini kullandı.

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