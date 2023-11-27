Dikkat çeken ot kan şekerini düzenliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Dolama otu, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olan mukopolisakkaritler adlı bir madde de içerir.

KAN ŞEKERİ NEDİR?

Karbonhidratların sindirilmesi sonucunda ortaya çıkan veya glikojen gibi depo kaynaklardan elde edilen glukozun kan dolaşımımızdaki düzeyine kan şekeri (plazma glukozu) denir. Birimi miligram/desilitre (mg/dl)’ dir.

AÇLIK KAN ŞEKERİ NEDİR?

Açlık kan şekeri kandaki glukoz düzeyinin 8-10 saat açlık sonrası ölçülen düzeyidir.

TOKLUK KAN ŞEKERİ NEDİR?

Tokluk kan şekeri kandaki glukoz düzeyinin yemek sonrası ölçülen düzeyidir. Tokluk kan şekerinin ölçümü yemeğin ilk lokmasından 2 saat sonra yapılır.

DOLAMA OTU NASIL KULLANILIR?

Dolama otu gibi herhangi bir bitkisel takviye kullanmadan önce doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmayın.