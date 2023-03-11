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Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile çıkan aşk iddiasına cevap verdi

Geçtiğimiz günlerde 4 yıllık ilişkisini yeni bitiren Mert Yazıcıoğlu ile görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, haklarında çıkan aşk iddiasını doğruladı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden Deniz, Yazıcıoğlu'yla ilgili soruların ardından "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 14:03
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Dilan Çiçek Deniz'den Mert Yazıcıoğlu açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edilmişti

Dilan Çiçek Deniz, Mert Yazıcıoğlu ile çıkan aşk iddiasına cevap verdi
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Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile görüntülendi.

 

Zekariyaköy'deki bir mekanda baş başa sohbet eden ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü. Bir alışveriş merkezinde görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, aşk iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu.

2. Sayfa'da yer alan haber göre, bir alışveriş merkezinde magazin gazetecilerinin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadıkları iddialarını doğrulayarak "Birbirimizi tanıma aşamasındayız" dedi.

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, geçtiğimiz haftalarda İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu çifti bir kaç gün önce Zekariyaköy'de bir mekanda görüntülendi. İçeriye el ele giren çiftin bir süredir görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.


 

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