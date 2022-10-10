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Dilan Çıtak Tatlıses kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile meslektaşı Levent Dörter ile yarın nikah masasına oturacak. Dilan Çıtak Tatlıses, dün kına gecesi yaptı. Tatlıses kına yakılırken gözyaşlarını tutamadı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:03
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Dilan Çıtak Tatlıses kına gecesinde ağladı! Yarın düğün var

Dilan Çıtak Tatlıses kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, 2020 yılının eylül ayında nikah masasına oturacaklardı. Ancak pandemii nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmışlardı.

Levent Dörter, düğünü ertelemeleriyle ilgili, "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Uzun yıllardır beraber olan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çifti hayatlarını birleştirme kararı aldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dört yıllık sevgilisi şarkıcı Levent Dörter ile geçtiğimiz mayıs ayında nişan yapmıştı. 

Dilan Çıtak Tatlıses dün akşam ise ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'de bulunan bir otelde kına gecesi yaptı.


Kına yakılırken Dilan Çiçek Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.
 

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