Dilan Çıtak Tatlıses kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, 2020 yılının eylül ayında nikah masasına oturacaklardı. Ancak pandemii nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmışlardı.

Levent Dörter, düğünü ertelemeleriyle ilgili, "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Uzun yıllardır beraber olan Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter çifti hayatlarını birleştirme kararı aldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dört yıllık sevgilisi şarkıcı Levent Dörter ile geçtiğimiz mayıs ayında nişan yapmıştı.

Dilan Çıtak Tatlıses dün akşam ise ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'de bulunan bir otelde kına gecesi yaptı.



Kına yakılırken Dilan Çiçek Tatlıses gözyaşlarına boğuldu.

