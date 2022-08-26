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  • İbrahim Tatlıses'in kazası sonrası İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak barıştı! Birlikte şarkı söylediler

İbrahim Tatlıses'in kazası sonrası İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak barıştı! Birlikte şarkı söylediler

Bodrum'da kaza yaparak ölümden dönen İbrahim Tatlıses tedavisinin ardından kırık bacaklarıyla Yalıkavak’ta sahne aldı. Ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak şarkı söyleyen İbrahim Tatlıses’e bir süredir küs olan İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak eşlik etti. İki kardeş kaza sonrası böylece barıştı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 13:59
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 14:18
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İbrahim Tatlıses'in çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses barıştı

İbrahim Tatlıses'in kazası sonrası İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak barıştı! Birlikte şarkı söylediler
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İbrahim Tatlıses, Bodrum’da dün sabah geçirdiği trafik kazasından 12 saat sonra Yalıkavak’taki bir mekanda sahneye çıktı.

Ölümden dönen ve ayak tarak kemiklerinde kırıklar oluşan İbrahim Tatlıses, şarkılarını tekerlekli sandalyede oturarak seslendirdi.

İki bacağı da kırık olan Tatlıses'i çocukları yalnız bırakmadı.

Konser sırasında İbrahim Tatlıses'in küs oldukları bilinen çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de birlikte sahneye çıktı.

Babalarına destek olmak isteyen İdo Tatlıses ve Dilan Tatlıses’in küslüğü de böylece sona ermiş oldu. İdo ve Dilan birlikte sahneye çıkıp, babalarıyla şarkı söyletip seyircileri eğlendirdiler. İki kardeş babalarının "Mavişim" şarkısını söyledi.
 

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