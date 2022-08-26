İbrahim Tatlıses'in kazası sonrası İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak barıştı! Birlikte şarkı söylediler

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da dün sabah geçirdiği trafik kazasından 12 saat sonra Yalıkavak’taki bir mekanda sahneye çıktı.

Ölümden dönen ve ayak tarak kemiklerinde kırıklar oluşan İbrahim Tatlıses, şarkılarını tekerlekli sandalyede oturarak seslendirdi.

İki bacağı da kırık olan Tatlıses'i çocukları yalnız bırakmadı.

Konser sırasında İbrahim Tatlıses'in küs oldukları bilinen çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak Tatlıses de birlikte sahneye çıktı.

Babalarına destek olmak isteyen İdo Tatlıses ve Dilan Tatlıses’in küslüğü de böylece sona ermiş oldu. İdo ve Dilan birlikte sahneye çıkıp, babalarıyla şarkı söyletip seyircileri eğlendirdiler. İki kardeş babalarının "Mavişim" şarkısını söyledi.

