İbrahim Tatlıses 'hayır' diye bağırdı. Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter evlendi

Müzisyen Levent Dörter ile geçtiğimiz aylarda nişanlanan Dilan Çıtak Tatlıses, 11 Ekim akşamı gerçekleşen düğünle dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini yapımcı Polat Yağcı ve şarkıcı Tan Taşçı üstlenirken, Dilan Çıtak Tatlıses'in bir dönem küs olduğu kardeşi İdo Tatlıses'in de düğüne katıldığı öğrenildi.

TATLISES 'HAYIR' DİYE BAĞIRDI

İbrahim Tatlıses'in şarkıcı kızı Dilan Çıtak, baba evinden davul zurna ile gündüz saatlerinden ayrıldı. Bir süredir birlikte olan Dilan Çıtak ve Levent Dörter, bugün akşam saatlerinde dünya evine girdi. Nikahın kıyıldığı ve Dilan Çıtak'ın tam 'evet' diyeceği anda İbrahim Tatlıses kızının yerine 'hayır' diye bağırdı.

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ ARAYA GİRDİ

Nikah memurunun Dilan Çıtak'a 'eş olarak kabul ediyor musun?' sorusu soruldu. Tam bu sırada İbrahim Tatlıses araya girdi. İbrahim Tatlıses, Çıtak'ın yerine cevap verdi ve 'hayır' diye bağırdı. Bu sırada salon kahkahalara boğuldu.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Nikahları Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu. Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Seren Serengil, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık ettiler.