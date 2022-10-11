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  • İbrahim Tatlıses’in kızı bu akşam evleniyor! Dilan Çıtak Tatlıses baba evinden davul zurna eşliğinde çıktı

İbrahim Tatlıses’in kızı bu akşam evleniyor! Dilan Çıtak Tatlıses baba evinden davul zurna eşliğinde çıktı

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak bu akşam meslektaşı Levent Dörter ile evleniyor. Dilan Çıtak, baba evinden davul zurna eşliğinde çıktı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 17:41
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Baba evinden davul zurna eşliğinde çıktı! Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter bu akşam evleniyor

İbrahim Tatlıses’in kızı bu akşam evleniyor! Dilan Çıtak Tatlıses baba evinden davul zurna eşliğinde çıktı
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Pandemi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Levent Dörter bu akşam nikah masasına oturuyor.

 

Düğün öncesi damat tarafı Dilan Çıtak Tatlıses'in babasının evine geldi. Davul zurna eşliğinde evden çıkan Tatlıses, Levent Dörter ile karşılıklı göbek attı.

Düğünün yapılacağı mekana doğru yolan çıkan çift 'Gidiyoruz' notuyla sosyal medyada fotoğraf paylaştı.

Levent Dörter, düğünü ertelemeleriyle ilgili, "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dört yıllık sevgilisi şarkıcı Levent Dörter ile geçtiğimiz mayıs ayında nişan yapmıştı. 

Dilan Çıtak Tatlıses önveki akşam ise ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'de bulunan bir otelde kına gecesi yapmıştı. 

Kına yakılırken Dilan Çiçek Tatlıses gözyaşlarına boğulmuştu. 

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