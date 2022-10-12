İbrahim Tatlıses kızına servet taktı. Aynısını gelinine de takmıştı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile Swiss Otel’de evlendi.

3 FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Düğünde Dilan Tatlıses üç farklı gelinlik giydi. Giriş için giydiği gelinliğin tasarımı Dilan Hanım’ın kendisine aitti. Ana gelinliği ünlü İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından kendisine hediye edildi. After Partide ise Cihan Nacar imzalı gelinlikle geceye devam etti.

İBRAHİM TATLISES ‘HAYIR’ DİYE BAĞIRDI

Nikahları Şişli Belediye Başkanı Sayın Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı ve Erhan Bayrak ve ünlü prodüktör Polat Yağcı oldu.

Nikah memuru, Dilan Çıtak'a 'eş olarak kabul ediyor musun?' sorusu soruldu. Tam bu sırada İbrahim Tatlıses araya girdi ve 'Hayır' diye bağırdı. Bu sırada salon kahkahalara boğuldu. Dilan Çıtak güldü ve hemen ardından 'Evet' diye cevapladı.

DÜĞÜN HEDİYESİ DİKKAT ÇEKTİ

İbrahim Tatlıses gelini Yasemin Şefkatli'ye altın kemer hediye etmişti. Dün kızı Dilan Çıtak Tatlıses'i evlendiren Tatlıses kızını da altın kemer hediye etti. Kemerin değerinin 450 bin TL olduğu iddia ediliyor.

Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Tan Taşçı, Berkay, Baha, İdo, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşklarına tanıklık ettiler.

Berkay’ın liderliğinde sırasıyla sahne alan sanatçılar ve çiftin dostları, ardından sabahın ilk ışıklarına dek süren after party’de eğlenmeye devam ettiler.