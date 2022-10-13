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Dilan Çıtak Dörter'den soyadı açıklaması

Meslektaşı Levent Dörter ile evlenen İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kızı Dilan Çıtak Tatlıses düğünün ardından flaş bir hamle yaptı. Sosyal medya hesabından "Tatlıses" soyadını kaldıran Dilan Çıtak, “Dörter" soyadını ekledi. 

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 15:06
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Dilan Çıtak Tatlıses'ten soyadı hamlesi

Dilan Çıtak Dörter'den soyadı açıklaması
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses 8 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile dünya evine girmişti.

Dilan Çıtak Tatlıses, Levent Dörter ile nikah masasına oturmasının ardından sosyal medya hesabındaki soyadını güncelledi.

İbrahim Tatlıses'in nüfusuna almaması üzerine anne Işıl Çıtak'ın hayat arkadaşı Cem Çıtak'ın soyadını alan Dilan Çıtak, Tatlıses ile arasını düzelttikten sonra öz babasının da soyadını aldı.

Uzun yıllardır adını Dilan Çıtak Tatlıses olarak kullanan ünlü isim, nikahın ardından Instagram hesabındaki "Tatlıses" soyadını kaldırarak ismini Dilan Çıtak Dörter olarak güncelledi.

Çıtak, 'Tatlıses'i sildi haberlerine sosyal medyadan yanıt verdi: 

"Küçük bir detay çok fazla büyütülmeden kısa bir açıklama yapmak durumunda hissediyorum. Sosyal medya ismim hala 'dilancitaktatlises' Alt ismim ise 'Dilan Çıtak'dı. Yanına sadece eşimin soy adı eklendi. 'Dörter' olarak.Sahne adım her zaman 'Dilan Çıtak'. Kimlik adım ise bundan sonra 'Dilan Tatlıses Dörter'. Soyadlarımı rahat bırakın artık, onların hepsi benim..."

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