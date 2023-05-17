Dilan Çıtak'tan kalp emojili ikinci tur paylaşımı

Dört kez milletvekili adayı olmak için başvuruda bulunan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de AKP'den aday olamamıştı. Seçim sonrası İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak analiziyle dikkat çekti.

Kalp emojisi koyduğu mesajıyla desteklediği ittifak adayını da belli eden İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak "Sakın 2. turda oy kullanmaktan vazgeçmeyin" dedi.

Çıtak bir sonraki paylaşımında ise "Duygularımıza yenik düşmeyelim stratejik düşünelim. Sev sevme ama stratejik davran! 2. tura kalmak yenilmek değil daha çok gaza gelinmeli. henüz kaybedilmedi" dedi.