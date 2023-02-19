Dilan Çıtak Diyanetin 'Evlatlık Fetvası'nı duyunca çıldırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Kurulu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve büyük yıkım ve can kaybına yol açan depremlerle ilgili soruları yanıtladığı fetva sitesinde "Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi?" sorusuna verdiği fetva tepki çekti.

Diyanet gelen tepkiler üzerine fetvayı kaldırdı.

DİYANET'İN TEPKİ ÇEKEN EVLATLIK FETVASI

Din İşleri Kurulu verdiği fetvada "Dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte hukuki birtakım sonuçlar doğuran evlatlık müessesesi kabul edilmiş değildir. Buna göre evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı gibi evlatlığın kendi öz anne, babası yerine evlat edinenin nesebine kaydedilmesi de caiz değildir" ifadeleriyle sosyal medyada tepki toplamıştı.

"SİZ KAFAYI MI YEDİNİZ?"

Günlerdir deprem bölgesi için elinden geleni yapmaya çalışan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da Diyanet'e tepki gösterdi.

Dilan Çıtak "Konu evliliğe ne ara geldi ya? Siz ne yapıyorsunuz ya siz kafayı mı yediniz? Biz bu çocukların psikolojisini, travmalarını atlamaya çalışırken siz ne kafası yaşıyorsunuz? Bu ülke bu cümlelerden sonra ayağı kalkmıyorsa bizi çok zor günler bekliyor" diyerek isyan etti.