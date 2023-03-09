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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti. "Hangi insana güveniyorsun da hayvana güvenmiyorsun?”

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti. "Hangi insana güveniyorsun da hayvana güvenmiyorsun?”

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medyada isyan etti. Hayvanlara yapılan işkencelere ve tepkilere kızan Çıtak "Avrupa'ya asla erişemeyeceğiz" diyerek "Hangi insana güveniyorsun da hayvana güvenmiyorsun?" sözleriyle dikkat çekti. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 11:21
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"Hangi insana güveniyorsun da hayvana güvenmiyorsun?” İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti. ''Hangi insana güveniyorsun da hayvana güvenmiyorsun?”
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Türkiye'yi yasa boğan depremler sonrası evlerinin kapılarını depremzedeler için açan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medyada isyan etti. Hayvanlar konusunda hassas olan şarkıcı yapılan yorumlara patladı.

Dilan Çıtak paylaşımında "Konuşmayayım konuşmayayım diyorum bu hayvan meseleleriyle ilgili çok ağır konuştuğum için ama susmayacağım da... Bu bağnazca bakış açılarınızdan Avrupa'ya asla erişemeyeceğiz" dedi.

Dilan Çıtak şöyle devam etti: 

"Yıllardır konuştuğumuz şey şu; hangi insana güvenebiliyorsunuz? Tecavüz edene mi, sapığına mı bebeğe tecavüz edene mi, otobüste kadının arkasından dokunan... Hangi hayvanda bunu görüyorsunuz? O zaman ben de bu insanlarla aynı toplumda yürümek bulunmak istemiyorum. Önce bunları temizleyin sonra hep beraber düşünelim..."


 

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