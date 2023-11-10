Dilan Polat iddiası bir şehri karıştırdı. Herkes kuyumcuya koştu

Ordu'da bir kuyumcunun Dilan Polat davasında gözaltına alındığına dair söylentilerin yayılması üzerine kuyumcuya altın emanet eden yüzlerce kişi soluğu dükkanda aldı.

Dilan Polat iddiası bir şehri karıştırdı. Herkes kuyumcuya koştu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sadeler Kuyumcu'nun sahibi Emre Sade’nin, Engin Polat ve Dilan Polat davası ile ilgili gözaltına alındığına dair iddia sonrası kuyumcuya altın emanet eden müşteriler işletmeye akın etti.

Dakikalar içerisinde artan kalabalık sonrası emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Panikle bekleyişini devam ettiren kalabalığı rahatlatan açıklama işletme sahibi Emre Sade’den geldi.

Kuyumcu Emre Sade ile ilgili çıkan dedikodular sonrası yaşanan izdiham nedeniyle kısa bir açıklama yayınlandı. Emre Sade, "Olumsuz bir durum yok. Gördüğünüz gibi işyerimiz açık. Her gün olduğu gibi bugünde iş yerimizi açtık ama kötü niyetli kişilerin esnaflığımıza zarar vermek için çıkardığı dedikodu sonrası böyle bir durumla karşılaştık. İş yerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. İşletmemizle ilgili iftira niteliğindeki paylaşım ve yorumlar hakkında her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildiririz" dedi.

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