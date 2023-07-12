Dilan Polat sosyal medyayı çantasında salladı. Fiyatını duyanlar kekeme oldu

Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Dilan Polat her paylaşımıyla olay oluyor. Son olarak kocası Engin Polat'la küstüğü için hakkında ayrılık haberleri çıkan Polat eşiyle barıştı.

Lüks yaşantısından kesitlerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam eden Dilan Polat bu defa çantasıyla gündem oldu. Bakır renginde bir takım giyen Polat kombinini kahverengi bir çanta ile tamamladı.

1 MİLYON DEĞERİNDE ÇANTA

Dilan Polat'ın çok konuşulan marka çantasının fiyatı ise ortaya çıktı. Ünlü ismin kahverengi çantasının fiyatı tam tamına 38,279 Euro yani 1 milyon 101 bin 54 TL.