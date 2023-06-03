Dilan Polat'tan kocasına dev sürpriz! “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek”

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kocasının doğum gününü yaptırdığı dev reklam panosuyla kutladı.

Dilan Polat'tan kocasına dev sürpriz! “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek”

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, kocasının doğum günü için şehrin ortasındaki reklam panosuna yaptırdığı pano ile gündem oldu.

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Doğum fotoğrafçılığı yapan ve ardından güzellik merkezi açarak ismini duyuran Dilan Polat, yaptırdığı reklam panosu ile kocasının doğum gününü kutladı.

Sosyal medyadaki içerikleri ile sık sık gündeme gelen Polat'ın yaptırdığı panoda şu ifadeler yer aldı:

"Karısının kocası, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Kapatın şehrin ışıklarını. Kocam pasta üfleyecek"

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