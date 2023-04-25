Fenomen Dilan Polat'ın çakarlı araç kullanmasına tepki yağdı

Lüks yaşantısıyla ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Dilan Polat bu defa eleştirilerin hedefi oldu. Polat, güzellik merkezlerinden birinin şubesini Rize'de açtı. Yoğun ilgiyle karşılanan Polat'ın çakarlı araçlarla mekana gelmesine sosyal medyada tepki gösterildi.

Fenomen Dilan Polat'ın çakarlı araç kullanmasına tepki yağdı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat gösterişli hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

1-bxia-cover.jpg

Ünlülerin doğum fotoğrafçılığını yaparken, ablasıyla birlikte açtığı güzellik merkeziyle bir anda yükselişe geçen Dilan Polat kısa sürede büyük bir üne ve zenginliğe kavuştu.

Abartlı lüks yaşantısını gözler önünde yaşayan Dilan Polat yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çekiyor. Polat, güzellik merkezlerinden birinin şubesini de Rize'de açtı.

re-2-asf8.jpg

Bölgede yoğun ilgiyle karşılanan Polat'ın çakarlı araçlarla mekâna gelmesi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Dilan Polat Twitter'da TT oldu.

Sosyal medyada Polat'a 'Neden çakarlı araç kullanıyor?', 'Görgüsüzlük diz boyu' gibi yorumlar yapıldı.

İlgili Haberler
Dilan Polat depremden sonra lüks villasını bakın ne yaptı
Dilan Polat paylaşımlarında kurgu yapıyor iddiası. Lüks hayatını sergilemeyi seviyor
Güldür Güldür'ün Görgüsüz 'Alo Engin'i gerçek oldu. Dilan Polat paylaşım yaptı
Fenomen Dilan Polat'a eşinin gönderdiği dolarlarla süslü çiçek tepki topladı.
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi Dünya
ABD'de tüketici güveni nisanda geriledi
Amasra'da eşini kaybeden kadın feryat etti: Üç yetimim var, 5 dakika getir babasını. Trilyon mu istiyorsun vereyim Güncel
Amasra'da eşini kaybeden kadın feryat etti: Üç yetimim var, 5 dakika getir babasını. Trilyon mu istiyorsun vereyim
Fransa'da göstericiler Macron'un maketini yaktı Dünya
Fransa'da göstericiler Macron'un maketini yaktı
Süper Lig'de tarihe geçen hafta Spor
Süper Lig'de tarihe geçen hafta
Bihter filminin setinden yeni fotoğraf Magazin
Bihter filminin setinden yeni fotoğraf
Camideki yardım kumbarasından para çalan 2 kişi tutuklandı Yaşam
Camideki yardım kumbarasından para çalan 2 kişi tutuklandı
ABD'de tüketicilerin güven endeksinde düşüş Ekonomi
ABD'de tüketicilerin güven endeksinde düşüş