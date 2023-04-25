Fenomen Dilan Polat'ın çakarlı araç kullanmasına tepki yağdı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat gösterişli hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Ünlülerin doğum fotoğrafçılığını yaparken, ablasıyla birlikte açtığı güzellik merkeziyle bir anda yükselişe geçen Dilan Polat kısa sürede büyük bir üne ve zenginliğe kavuştu.

Abartlı lüks yaşantısını gözler önünde yaşayan Dilan Polat yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tepki çekiyor. Polat, güzellik merkezlerinden birinin şubesini de Rize'de açtı.

Bölgede yoğun ilgiyle karşılanan Polat'ın çakarlı araçlarla mekâna gelmesi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi. Dilan Polat Twitter'da TT oldu.

Sosyal medyada Polat'a 'Neden çakarlı araç kullanıyor?', 'Görgüsüzlük diz boyu' gibi yorumlar yapıldı.