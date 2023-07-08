Fenomen Dilan Polat'tan kafaları karıştıran hamle. Eşinin zenginliğini övmelere doyamıyordu

Editör: Özlem KIRAL

İş insanı Engin Polat ile evli olan Dilan Polat sosyal medyaya damga vurdu. Gösterişli yaşamıyla sürekli konuşulan Dilan Polat'ın övmelere doyamadığı kocasını takipten çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte 100'den fazla güzellik merkezinin sahibi Dilan Polat gündemden düşmüyor. Doğum günü ve evlilik yıldönümünde eşinin kendisine yaptığı milyonluk jestlerle sosyal medyada gündem olan ünlü fenomen Dilan Polat'tan kafaları karıştıran paylaşımlar birbiri ardına geldi.

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı, birlikte oldukları tüm fotoğrafları sildi.

Instagram storylerinden manidar paylaşımlarda bulunan Dilan Polat'ın bu hamleleri 'boşanıyorlar' iddialarını güçlendirdi.

İşte o paylaşımlar...

Evi terk edip kardeşinin evine giden ünlü ismin eşinden boşanacağı iddia edildi.