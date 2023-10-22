Dilan Polat ve Engin Polat çifti yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor iddiası. Hangi ülkeye kaçacakları belli oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve yurtdışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları iddiaları ortaya atıldı.

Belgeli Yorum adlı YouTube kanalında Lale Özan Arslan’ın Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili sorularını yanıtlayan Gazeteci Erk Acarer, Polat çiftinin yurt dışına kaçma hazırlığı olduğu yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Acarer, "Servetlerini yurt dışına kaçırmak veya kendilerinin yurt dışına kaçmak gibi bir girişimleri söz konusu mu?" sorusuna "Bir Dubai planı yapıldığını gösteriyor, net olmamakla birlikte bu kaçış planı için kimi görüşmeler yapıldığı söz konusu" dedi.

Gazeteci, kişisel Twitter hesabında katıldığı yayından bir bölüm paylaşarak şunları kaydetti:

"Emniyet kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler, bir Dubai planı yapıldığını ortaya koyuyor. Ben net olarak bilmiyorum ama bir görüşme yapıldığı söz konusu. 5 milyon dolar paranın konuşulduğu, 1 milyon doların da Engin Polat tarafından görüşme yapılan kişiye verildiği ifade ediliyor. Bu mesele de bu dosyanın daha da önemli hale gelmesine vesile oluyor."