Dilan Polat ve Engin Polat çifti yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor iddiası. Hangi ülkeye kaçacakları belli oldu

MASAK tarafından haklarında rapor hazırlanan ve mal varlıklarına el koyulan Dilan ve Engin Polat çiftinin yurt dışına kaçma planları olduğu iddia edildi. İddialara göre çift Dubai'ye kaçacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dilan Polat ve Engin Polat çifti yurt dışına kaçmaya hazırlanıyor iddiası. Hangi ülkeye kaçacakları belli oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

'Kara para aklama' ve 'vergi kaçırma' iddialarıyla MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve yurtdışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları iddiaları ortaya atıldı.

Belgeli Yorum adlı YouTube kanalında Lale Özan Arslan’ın Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili sorularını yanıtlayan Gazeteci Erk Acarer, Polat çiftinin yurt dışına kaçma hazırlığı olduğu yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Acarer, "Servetlerini yurt dışına kaçırmak veya kendilerinin yurt dışına kaçmak gibi bir girişimleri söz konusu mu?" sorusuna "Bir Dubai planı yapıldığını gösteriyor, net olmamakla birlikte bu kaçış planı için kimi görüşmeler yapıldığı söz konusu" dedi.

Gazeteci, kişisel Twitter hesabında katıldığı yayından bir bölüm paylaşarak şunları kaydetti:

"Emniyet kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler, bir Dubai planı yapıldığını ortaya koyuyor. Ben net olarak bilmiyorum ama bir görüşme yapıldığı söz konusu. 5 milyon dolar paranın konuşulduğu, 1 milyon doların da Engin Polat tarafından görüşme yapılan kişiye verildiği ifade ediliyor. Bu mesele de bu dosyanın daha da önemli hale gelmesine vesile oluyor."

23.png

Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
Pelin Akil Fransa'ya giderken götürdükleriyle eşine şok yaşattı Magazin
Pelin Akil Fransa'ya giderken götürdükleriyle eşine şok yaşattı
Kasımpaşa Sivas engelini Gomis'le aştı Spor
Kasımpaşa Sivas engelini Gomis'le aştı
Hamas liderinin oğlu 10 yıl İsrail ajanlığından sonra ABD’ye sığındı: "İsrail, Filistin'i Hamas'tan kurtararak iyilik yapıyor" Dünya
Hamas liderinin oğlu 10 yıl İsrail ajanlığından sonra ABD’ye sığındı: "İsrail, Filistin'i Hamas'tan kurtararak iyilik yapıyor"
Kasımpaşa Sivas'ta güldü. Abdullah Şaşkın yazdı Spor
Kasımpaşa Sivas'ta güldü. Abdullah Şaşkın yazdı
Miniklere yangın anı ve söndürme eğitimi verildi Gündem
Miniklere yangın anı ve söndürme eğitimi verildi
İlçe Müftüsü çocuğa cinsel istismardan tutuklandı Gündem
İlçe Müftüsü çocuğa cinsel istismardan tutuklandı
Zehir taciri 2 kişi tutuklandı Gündem
Zehir taciri 2 kişi tutuklandı