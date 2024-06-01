Seçil Erzan'dan gözyaşları içerisinde Fatih Terim ve Arda Turan itirafı

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülen banka şube müdürü Seçil Erzan’ın yargılanmasına devam ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen 7 sanıklı duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük ve 4 tutuksuz sanık hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

SANIK SEÇİL ERZAN'IN SAVUNMASI

Duruşmada savunma yapan sanık Seçil Erzan, banka çalışanlarının paraya dokunmasının yasak olduğunu belirterek, "Biz paraya öcü gibi bakıyorduk. İnceleme sırasında bana avukatın var mı diye sordular. Florya'ya, Galatasaray tesislerine sık sık gidiyordum. Süleyman Aslan odama geliyordu, kimse bunu bilmiyordu. Karanlık bir şeyler döndüğü belliydi" dedi.

TURAN VE TERİM İTİRAFI DİKKAT ÇEKTİ

Erzan, Fatih Terim’in şubeye hiç gelmediğini, fakat Terim için elden para götürdüğünü söyledi. Birçok müşteriye evlerinde para teslim ettiğini belirten Erzan, bankanın bu durumu bilmemesinin imkansız olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

“Müşteriler 500 bin lira ve üzeri kredi çekeceği zaman ne için çektiğini belgeli olarak bankaya sunmak zorundaydık. Arda Turan 33 milyon dolar para çekti. Ancak ne için yatırım yapacağına dair evrak sunmadı. Bölge müdürü beni arayıp, ‘Neden belgesi yok?’ diye sordu. Çünkü dikkat çeken bir olaydı. Her şey belliydi ve anlaşılabilirdi ama her şeyi ben yapmışım. Banka dövizi çıkarmayın denen bir durumda piyasalarda milyon dolarların aynı gün şubeden çıkarılmasıyla ilgili bana sormalıydı. Banka hiçbir şey görmedim, duymadım diyor. Bankanın bunu görmeme durumu olmamalıydı”

"MENFAAT SAĞLAMADIM"

Savunmasına devam eden Erzan, tahliye talebinde bulunurken ağladı ve "Benim gerçekten dolandırıcı olduğumu düşünüyor musunuz? Bu paradan asla menfaat sağlamadım, benden zorla aldılar. Bu paraları ben alsam bir plan yapardım. İnsanların açgözlülüğü nedeniyle bu duruma geldik. Kaçmak asla aklımın ucundan bile geçmedi, nasıl ödeyeceğimi düşündüm. Bankanın da sorumluluğunu bilmesi gerekiyordu" dedi.

“KİMSENİN PARASINI ALMADIM”

Sanık Ali Yörük ise olayın mağdurlarından biri olduğunu belirterek tahliye talep etti. Erzan, Yörük’ün savunması sırasında araya girerek, "Ben de aynı şeyi söylüyorum, kimsenin parasını almadım" dedi.

TERİM’İN SONRAKİ MAHKEMEYE GELMESİNE HÜKMEDİLDİ

Mahkeme, Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ayrıca, Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu müştekilerin bir sonraki duruşmada hazır bulunması gerektiğine, aksi takdirde zorla getirme kararı çıkarılacağına hükmetti. Mahkeme, Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun tanık olarak dinlenmesi taleplerini reddederken, bankada çalışmayan tanıklar hakkında zorla getirme kararı vererek duruşmayı 20 Eylül’e erteledi.