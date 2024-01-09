Bu ülkenin safları ve cahilleri bitmez. Dilan Polat'ın şube açılışına katılan kadın 'O yokken hayatımızda büyük boşluk var' dedi

Dilan Polat ve eşi Engin Polat beraberinde birçok isim kara para aklama suçundan 5 Kasım’da tutuklandı.

Sözcü TV’nin haberine göre cezaevindeki Dilan Polat’ın Kağıthane’de kutlamalarla yeni güzellik merkezi açılışı oldu.

Açılışta uzun kuyrukların oluşması ve Dilan Polat’ın ‘Enercii’ şarkısının da çalınması gündem oldu.

PES DEDİRTEN SÖZLER

Açılışa katılan bir vatandaşın sözleri ise pes dedirtti.

Vatandaş, "O yokken hayatımızda büyük bir boşluk var. Engin ve Dilan için her şey güzel olacak." İfadelerini kullandı.

Kadının videosu sosyal medyada viral olurken yorumlar da art arda yağdı.

Sosyal medyada "Dilan Polat ne yapsın, bu ülkenin safları ve cahilleri bitmez, yok artık, Dilan Polat’a para yedirmeye doyamayanlar” yorumları yapıldı.

Öte yandan açılışa Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat başta olmak üzere, Dilan ve Engin Polat’ın akrabaları ve çiftin avukatı Hüseyin Kaya da katıldı.

Polat’ın dolandırıcılıktan cezaevinde bulunmasına rağmen güzellik merkezi önünde uzun kuyruklar oluşması gündeme oturdu.

NELER OLDU?

İstanbul merkezli 1 Kasım’da oprerasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Dilan Polat ve eşi Engin Polat ile birlikte 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ardından Dilan Polart ve eşi ile birlikte birçok isim kara para aklama suçundan tutuklandı.