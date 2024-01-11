Dilan Polat’ın ‘Enercii’ şarkılı açılışı sonrası TMSF’den açıklama geldi

Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamaları ile tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın kayyuma devredilen güzellik salonları için yeni şube açılışı büyük tepki toplamıştı. İstanbul Kağıthane’de yapılan açılışa Dilan Polat’ın yakınları da katılırken ‘Enercii’ şarkısının çalınması tepkilerin odağında yer almıştı.

TMSF’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Cezaevindeki Dilan Polat’ın büyük tepki çeken açılışı sonrası TMSF’den açıklama geldi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın şirketlerine kayyum atayan TMSF, 100’ü aşkın şiketin sadece 5’i için kayyum kararı verildiğini belirterek, “Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin "acentesi" veya "temsilcisi" değildir; kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler” ifadelerine yer verdi.

TMSF’den yapılan açıklama şöyle:

"Soruşturulan bazı şirketler hakkında hukuki süreç devam ederken, ticari faaliyetlerinin yasalara uygun şekilde aksamadan devam etmesi, ekonominin ve istihdamın korunması için mahkemeler TMSF'yi kayyım olarak atayabilmektedir" diye devam edilen açıklama şu şekilde devam etti: Emanet edilen şirketlerde TMSF'nin öncelikli görevi; kamu borçlarının ödenmesi, istihdamın ve üçüncü şahısların alacaklarının korunmasıdır. Polat Grubu şirketleri; kayyım atanmasından önce, yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda şirketle franchise (marka kiralama) sözleşmesi imzalamıştır.

Bu şekilde sözleşme imzalanan 100'ü aşkın şirketin sadece 5'i hakkında kayyımlık kararı bulunmaktadır. Bunların dışındaki güzellik merkezleri Polat Grubu şirketlerinin "acentesi" veya "temsilcisi" değildir; kendi nam ve hesaplarına ticari faaliyetlerini yürütmektedirler. Bir başka ifadeyle, mahkeme tarafından kayyım atanmayan şirketler ve güzellik merkezleri, TMSF tarafından yönetilmemekle birlikte, franchise sözleşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri devam etmektedir. Mesnetsiz haberlere itibar edilmemesini, konuya ilişkin TMSF'den yapılacak açıklamaları takip etmenizi önemle rica ederiz.''