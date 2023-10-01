Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu serbest bırakıldı. Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti

Kara para aklama iddialarının ortasındaki Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiği canlı yayının ardından gözaltına alınmıştı. Engin Polat'ın paylaşımına göre Sıla Doğu serbest bırakıldı.

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu serbest bırakıldı. Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti

Dilan Polat'la ilgili suçlamalarda adı geçen Sıla Doğu, sosyal medya hesabından iddialarla ilgili hakaretler ettikten sonra kokain kullandığı itiraf etmişti. Sıla Doğu dün akşam gözaltına alındı.

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Doğu'nun İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde yapılan aramada 21 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilmişti.

Nöbetçi mahkemeye çıkan Sıla Doğu sorgunun ardından serbest bırakıldı.

Engin Polat paylaşım yaparak "Her şey yolunda Dilan kardeşinin yanında şimdi birlikte eve dönüyorlar" dedi.

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